Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal BBC’ye konuk oldu

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la, BBC’nin ‘Dünyayı Değiştiren İnsanlar’ başlıklı podcast ve radyo programına konuk oldu.

Çevreci Komşu Kart, Türkiye’nin ilk ve tek ‘ödüllü geri dönüşüm projesi olarak Nisan 2016’da Muratpaşa’nın iki mahallesinde pilot proje olarak başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin de temelini oluşturan projenin, pilot çalışmasında yakalanan başarının ardından ilçeye yayıldı.

‘Atma, biriktir, kazanalım’ sloganıyla başlayan projeyle, ev ekonomileri için bugüne kadar hiç olmayan bir maddi kaynak oluşturuldu. Nisan 2016’dan Ekim 2022’ye kadar geçen sürede Muratpaşalılar atmayıp biriktirdikleri cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıklardan 7 milyon 927 bin lira kazandı. Aynı sürede 20 milyon 317 bin kilogram atık ayrıştırılmış olarak ev ev toplandı. Böylece 863 bin metrekare orman alanı korundu, 72 milyon litre su tasarrufu sağlandı ve karbon salımı da 654 bin kilogram azaltıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin örnek projesi İngiliz medya kuruluşu BBC’nin de dikkatini çekti. Başkan Uysal, Craig Langran tarafından hazırlanan ‘Dünyayı Değiştiren İnsanlar’ başlıklı podcast ve radyo programına konuk oldu. www.bbc.co.uk/programmes/p0dbvpkd adresinden yayımlanan programda Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart’ın sürekli gelişen ve dönüşün bir proje olduğunu anlattı. Uysal, ambalaj atıklarıyla başlayan projeye zaman içinde bitkisel atık yağın, elektrikli ve elektronik atıkların ve tekstil atıklarının da eklendiğini kaydetti.