Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Değişim dünyanın ruhudur''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kilis’te, Millet İttifakı üyesi siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, Türkiye’nin her yerinin belli farklılıklarla birbirine benzediğini belirterek “Değişim dünyanın ruhudur” dedi.

Başkan Uysal, Ramazan Bayramı’nı Türkiye’yi sarsan deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’te geçirdi. Bayramın ikinci günü bölgeye geçen Başkan Uysal, ilk durağı Oğuzeli ilçesi oldu. Burada esnafı ziyaret eden Başkan Uysal, aynı gün il merkezinde tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda da esnafla buluştu, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

23 NİSAN KUTLAMASI

Başkan Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ise Gaziantep’te depremin en fazla hasara neden olduğu Ishaliye ilçesinin Fevzipaşa Mahallesi’nde kutladı. Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kutlamalar, 1912-1913 yılları arasında açılan ve depremde yıkılan Fevzipaşa Tren İstasyonu’nda gerçekleştirildi. Mahalleden, Ishaliye’den ve komşu ilçe Nurdağı’ndan çocukların katıldığı kutlamalarda rock müzik grubu Zakkum sahne aldı. Kutlamalar için alana şişme oyun parkları kuruldu. Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’ın masal kahramanları ve palyaçolarıyla oyunlar oynayan çocuklar deprem bölgesinde doyasıya 23 Nisan’ı kutladı.

‘AYNI ŞEYLERİ YAŞIYORUZ’

Başkan Uysal, bölgedeki üçüncü gününde ise Kilis’e geçti. Uysal, burada Millet İttifakı üyesi siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Uysal, yaptığı konuşmada Türkiye’nin her yerinin belli farklılıklarla birbirine benzediğini söyledi. “Aslında aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı şeyleri konuşuyoruz” diyen Başkan Uysal, insanların değişim istediğinin altını çizdi. Başkan Uysal, “’Çocuklarımız’ demiyorum. Gençlerimiz başka iktidar görmedi. 30 yaşın altındaki insanlar başka iktidar görmedi ama değişim dünyanın ruhudur” diye konuştu.

CUMHURİYETİN MUCİZESİ

Antalya'da, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerini ve kıymetini anlatırken Gaziantep ve Kilis’i sıkça örnek verdiğini belirten Başkan Uysal, “Antep’imiz, Halep'in bir kazasıydı. Gaziantep ve Kilis, Cumhuriyetin mucizesidir. Gaziantep, bugün bütün Ortadoğu'yu besliyor. Cumhuriyetimizin kıymetini bilmiyoruz” sözleriyle konuşmasına devam etti.

TÜRKİYE GERÇEĞİ

Bu çerçevede 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin iki tercihi oylayacağını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Memleketimiz, Ortadoğu'ya gömülecek mi yoksa muasır medeniyetle yarışma idealini, umudunu koruyacak mı? Gençlerimiz, yurt dışında bir yere kapağı atsam duygusundan kurtulacak mı, kurtulamayacak mı? Türkiye’miz, bütün tarım topraklarını eken, enerji bağımsızlığı yakalamış bir noktaya gelme umudunu taşıyacak mı, taşımayacak mı? Bu seçim onun seçimidir. Bunlar, Antalya'da da aynı Kilis’te de aynı, Trabzon'da da aynı, İstanbul'da da aynı Hakkari’de de aynıdır. Bu Türkiye'nin gerçeğidir.”