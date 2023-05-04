Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Dünyayı kucaklıyoruz''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ahıska Parkı açılış töreninde, “Biz aslında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde dünyayı kucaklıyoruz. Türk ve Müslüman olduğu için dünyada bin bir eza ve cefa çekmiş kardeşlerimle dertlerini paylaşamazsam dünyadaki diğer mağdurlara hiç ulaşamam” diye konuştu.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79’uncu yılı anısına Ahıska Parkı’nın açılışının törenle gerçekleştirdi. Açılışta Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la yer alırken Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Ramiz Atahan, CHP ve İYİ Parti milletvekili adayları, meclis üyeleri ve Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin ilk ve ilçe yöneticileri törene katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Başkan Uysal, “Biz aslında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde dünyayı kucaklıyoruz” dedi. Her insanın, her toplumun kendine göre bir kimliğinin olduğunu ve bu kimlikle herkes onur duyduğunu kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bizler, Türk milletinin mensuplarıyız. 100 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir millet olarak tasada ve kıvançta beraber olan, çocuklarını ortak bir güzel geleceğe hazırlamaya çalışan Türk milletiyiz. Ve bizim akrabalarımız var. Soydaşlarımız var. Elbette ki onlarla ilgili çok duyarlı olacağız. Bu insan tabiatına uygundur. Bu diğer milletleri dışlayan, diğer milletlere düşmanlık besleyen bir şey değil. Bu tersine dünya barışının da bir gereğidir. Sadece etnik kimliği dolayısıyla, Türk ve Müslüman olduğu için, dünyada bin bir eza ve cefa çekmiş kardeşlerimle dertlerini paylaşamazsam dünyadaki diğer mağdurlara hiç ulaşamam.”

Muratpaşa’da açılışı gerçekleştirilen Ahıska Parkı’nın bugün Gürcistan’ın Türkiye sınırındaki anavatanlarından koparılan Ahıska Türklerini bir nebze olsun ata yurtlarında olduğunu hissettireceğini belirten Başkan Uysal, “Bu parkımız Ahıskalı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Onları bir nebze iyi hissettirebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Dernek Başkanı Atahan ise “Bu parkın açılmasında en büyük emeği geçen değerli Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal’a şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.