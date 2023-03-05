Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Gelecekle ilgili kararlar alıyoruz''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’yi sarsan ikiz deprem felaketinin ardından bölgede çalışan belediye personeliyle bir araya geldi. Uysal, “Hem bölgede hem de Antalya’da çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan da gelecekle ilgili kararlar alıyoruz” dedi.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de gerçekleşen buluşmada Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin depremin ilk saatleriyle birlikte harekete geçtiğini söyledi. Bir yandan belediyenin iş birliği içinde olduğu GEA arama-kurtarma ekibi günün ilk ışıklarıyla birlikte yola çıkarken diğer yandan iş makinelerinin ve uzman personelin de hazırlıklara başladığını anlatan Başkan Uysal, “Hepinize çok teşekkür ederim. Sonuna kadar tam kapasite çalıştık” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi olarak hem deprem bölgesinde hem de depremzedelerin geldiği Antalya’da çalışmalara devam ettiklerini aktaran Uysal, “Bir taraftan gelecekle ilgili kararlar da alıyoruz” dedi. Başkan Uysal, konuşmasının ardından belediye çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Muratpaşa Belediyesi, 11 il etkileşen deprem felaketinde bölgede 23 iş makinesi, 54 personel ve 2 ambulansla çalıştı. TIR, kamyon gibi araçlardan oluşan 106 araçlık insani yardım bölgeye sevk edilirken Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’e 200 çadır ve 29 konteyner gönderildi.