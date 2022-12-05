Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gençlere seslendi: 'Çok değerlisiniz'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, , Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlerle buluşmasında “Sizlerin enerjisi, ufku, yaklaşımı bizim Türkiye özlemimizde, rüyamızda, düşümüzde en önemli yeri tutuyor. Türkiye'miz için de çok değerli bir öğrenci topluluğusunuz” dedi.

Başkan Uysal, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Bayrak Törenine katıldı, öğrencilerle İstiklal Marşı’nı okudu. Başkan Uysal, törenin ardından yaptığı konuşmada gençlere, “Sizlerin enerjisi, ufku, yaklaşımı bizim Türkiye özlemimizde, rüyamızda, düşümüzde en önemli yeri tutuyor” diye seslendi.

Gelecek kuşakların Türkiye'nin geleceğine vereceği katkının kamu yönetiminin en önemli odaklanma noktası olması gerektiğini aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Türkiye’mizin geleceği için teknik liselerimizin sayısının çok artması gerekiyor. Donanımlarının çok yükselmesi gerekiyor. Ve buralardaki öğrencilerimizin sayısının çok artması gerekiyor. Sistem, ülkeyi kalkındırma konusunda size bir rol veriyorsa o size aynı zamanda iş, aş, ekmek olarak geri dönecek. Güvenli bir gelecek olarak geri geri dönecek. Türkiye'miz için de çok değerli bir öğrenci topluluğusunuz. Size başarılar diliyorum. Size gözlerinizdeki ışıltı, ömür boyu hiç sönmesin diyorum.”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından Okul Müdürü Hasan Yıldız’la birlikte derslikleri, makine ve teknoloji tasarım alanlarını, atölyeleri inceledi. Başkan Uysal, okuldan ayrılmadan öğrencilerle tek sayısı üzerinden basket maçı da yaptı. Uysal, ayrıca Muratpaşa Anadolu Lisesi’ni de ziyaret etti, öğretmenlerle bir araya geldi.