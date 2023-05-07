Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Onların tek sevdası vardı. Türkiye ve insanlık''

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 51’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde “Onların tek bir sevdası vardı. Türkiye ve insanlık” dedi.

Antalya’da ’68 Kuşağı’nın simge isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilmelerinin 51’inci yıl dönümünde anıldı. Muratpaşa Belediyesi Üç Fidan Parkı’nda düzenlenen anma törenine Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Antalya milletvekili adayları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma töreninde Belediye Başkanı Uysal, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘demokrasiden, insanı düstur, anayasal zemindeki haklar ve kişinin hukukundan dünyanın en uzak coğrafyalarından biri olan’ Ortadoğu coğrafyasında bir çiçek gibi açtığını söyledi. Türkiye’nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde inşa edildiğini aktaran Başkan Uysal, bunun ülkenin gençlerine de önemli bir sorumluluk yüklediğinin altını çizdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Nutku’nda gençlerin haksızlığa uğrasalar, haksız yargılamalar maruz kalsalar ve hatta hapishaneye dahi atılsalar “Bunu da düzeltmem lazım” diye düşünmekten geri kalmamaları gerektiğini anlattığı belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Gençlerimiz, asla Cumhuriyetimizi ve devrimlerini sahiplenmekten vazgeçmeyecekler. ‘Ülkemizi kurtarmamız, düzeltmemiz lazım. Muasır uygarlık düzeyinin üzenine çıkarmamız lazım.’ Bursa Nutku’nda da ifade edildiği gibi gençlerimiz hep bunu düşünecekler. Bursa Nutku’nun gençlerimize yüklediği misyon budur. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Türkiye için çalıştılar. ‘Tam bağımsız Türkiye’ şiarıyla Atatürk’ün kat ettiği, Samsun’dan başlayıp Ankara’da biten yolu büyük bir heyecan ve kitlesel katılıma kat ettiler. Onların bir tek sevdası vardı. Türkiye ve insanlık.”

Fakat, 51 yıl önce rövanşist ve intikamcı bir yaklaşımla, hatalı mahkeme kararları ve siyasetin baskısıyla üç ismin genç yaşta katledildiğini belirten Başkan Uysal, “Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Ülkeyi yönetenler, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilir. Ama Türkiye’mizin yeni kuşakları mücadeleden asla vazgeçmeyecek” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, eşi ve diğer katılımcılar parkta bulunan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan rölyeflerine kırmızı karanfiller bıraktı.