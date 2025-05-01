  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Reset lazım''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Reset lazım''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Reset lazım''
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Markaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada “Devlet Planlama Teşkilatı’nı yeniden ayağa kaldırmadan, 5 yıllık kalkınma planı oluşturmadan ilerlemek mümkün değil. Yeni dönem, yeni reset lazım” dedi.

Başkan Uysal, Antalya Halkla İlişkiler Derneği’nce Akra Antalya Otel’de düzenlenen Antalya Markaları Kongresi’nin “Sürdürülebilir Marka Şehir Yolcuları” başlıklı oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasında turizm için güvenli şehir planlamasının ve devletin sunması gereken kalkınma planlarının önemini vurgulayan Uysal, bunlarla sağlanacak toplam kalitenin markalaşmayı sağladığını söyledi.  

Devlet Planlama Teşkilatı’nın yeniden ayağa kaldırılması ve 5 yıllık kalkınma planlarının oluşturulması gerektiğinin altını çizen Uysal, “Bunları oluşturmadan ilerlemek mümkün değil” dedi. Antalya’yı, Türkiye’nin “misafir odası” olarak tanımlayan Başkan Uysal şunları söyledi:

“Evin misafir odası Antalya. Biz evin misafir odasında turist ağırlıyoruz. Otelimiz, havaalanımız, uçağımız. Misafir odamız bundan ibaret. Küçük bir misafir odasını, güzel tutmak, hizmet kalitesini yüksek tutmak kolay. Bütün ülkeyi misafir odasına çevirmekten başka çaremiz yok. Peki bütün bir ülkeyi misafir odasına çevirmek ne gerektiriyor? Bütün kentleri standardize etmeniz lazım. Güvenlik, genel demokrasi ortalaması, fiyat asayişi, ticaret asayişi, hijyen asayişi, ulaşım asayişi yani toplam kalite kavramı devreye giriyor. Sadece turizmde değil, sanayide, tarımda da. Hukuk güvenliği olmayan yere kim gelir? Bağımsız hukuk, demokratik standartlar, enerji güvenliği, iklim güvenliği sürdürülebilirlik kavramı çok devreye giriyor. Yeni dönem, yeni reset gerekiyor. Demokratik koşullar içinde, meşru zeminde bunu başarabilmemiz gerekiyor.”

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Havuz başı pozlarıyla yazı getiren Zeynep Bastık'ın yeni imajını gören tanıyamadı! Havuz başı pozlarıyla yazı getiren Zeynep Bastık'ın yeni imajını gören tanıyamadı! İstanbul trafiğindeki çakarlı lüks otomobilli Menzilcilerin cezası belli oldu İstanbul trafiğindeki çakarlı lüks otomobilli Menzilcilerin cezası belli oldu Kudüs yanıyor! İsrail uluslararası yardım istedi! Filistin ''hazırız'' dedi! Kudüs yanıyor! İsrail uluslararası yardım istedi! Filistin ''hazırız'' dedi! Prens dizisinin 3'üncü sezon tarihi belli oldu: ''Osmanlı İmparatorluğu'na hoşgeldiniz!'' Prens dizisinin 3'üncü sezon tarihi belli oldu: ''Osmanlı İmparatorluğu'na hoşgeldiniz!'' Sağanak yağışlar devam ediyor... Bu illerimize çamur yağacak! Sağanak yağışlar devam ediyor... Bu illerimize çamur yağacak! Yandaş medyanın ''Ekrem İmamoğlu'nun'' dediği lüks otomobiller MHP'li milletvekilinin çıktı! Yandaş medyanın ''Ekrem İmamoğlu'nun'' dediği lüks otomobiller MHP'li milletvekilinin çıktı! Altın fiyatlarında işler terse döndü... Rekor tahminleri sürerken piyasalar altüst oldu! Altın fiyatlarında işler terse döndü... Rekor tahminleri sürerken piyasalar altüst oldu! İstanbul'un nisan enflasyonu belli oldu İstanbul'un nisan enflasyonu belli oldu Kanseri yenen Galler Prensesi Kate Middleton yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kanseri yenen Galler Prensesi Kate Middleton yeni imajıyla herkesi şaşırttı İmamoğlu ve Özdağ'a destek verip, Erdoğan'a resti çekti! İmamoğlu ve Özdağ'a destek verip, Erdoğan'a resti çekti!
Geç gelen karar tepki çekti: Zorunlu UTTS'ye son dakikada süre uzatma kararı geldi Geç gelen karar tepki çekti: Zorunlu UTTS'ye son dakikada süre uzatma kararı geldi Uzak Şehir'in ''metres Mine'si''ne iğrenç taciz! Hem ifşa etti hem isyan etti.. Uzak Şehir'in ''metres Mine'si''ne iğrenç taciz! Hem ifşa etti hem isyan etti.. Cem Küçük İBB'de 2019 yılını işaret edip 2-3 milyar TL'lik skandal bir iddiada bulundu Cem Küçük İBB'de 2019 yılını işaret edip 2-3 milyar TL'lik skandal bir iddiada bulundu Özel'den AK Parti'nin kalesinde Erdoğan'a rest! Özel'den AK Parti'nin kalesinde Erdoğan'a rest! Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi Sahiplenme bahanesiyle evine aldığı köpekleri katleden şüphelinin ifadesi ''pes'' dedirtti Sahiplenme bahanesiyle evine aldığı köpekleri katleden şüphelinin ifadesi ''pes'' dedirtti Survivor'da ikinci aile tehdidi krizi! Acun Ilıcalı o yarışmacının adını açıkladı! Survivor'da ikinci aile tehdidi krizi! Acun Ilıcalı o yarışmacının adını açıkladı! Oh be! Gerçek futbol meğer buymuş: Barcelona ile Inter futbolseverleri futbola doyurdu! Oh be! Gerçek futbol meğer buymuş: Barcelona ile Inter futbolseverleri futbola doyurdu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından CHP lideri Özel'e tepki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından CHP lideri Özel'e tepki İnci Taneleri bilmecesi netleşmeye başladı... Hayranları ters köşe olabilir! İnci Taneleri bilmecesi netleşmeye başladı... Hayranları ters köşe olabilir!