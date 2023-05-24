Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Seçime kadar her gün 3 kişi''

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Elmalı’nın Akçay Mahallesi’nde gece saatlerinde düzenlenen toplantıda, seçimlerinin yapılacağı pazar gününe kadar günde daha önce oy vermemiş, sandığa gitmemiş 3 kişiyi ikna sözü aldı.

Başkan Uysal, 31 bin 87 seçmeni bulunan ve 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50.78, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 42.77 oy aldığı Elmalı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal’a CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın’a, Saadet Partisi İlçe Başkanı Halil Şahin, DEVA Partisi İlçe Başkanı Onur Taş, Demokrat Parti İlçe Başkanı Selçuk Deveci, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Ünal ve Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz eşlik etti.

ANTALYA HAKKINI ALAMIYOR

Başkan Uysal’ın ilçede ilk durağı Akçay Mahallesi oldu. Müstahsiller Kahvesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmada Uysal, Antalya’nın turizm ve tarımsal ihracatta ülke ekonomisine verdiği katkının karşılığını alamadığını söyledi. Başkan Uysal, “Antalya’da otoban mı var? Antalya’da uluslararası standartlarda otoyol mu var? Antalya’yı Ankara’ya, İstanbul’a, İzmir’e bağlayan hızlı tren hatları mı var?” diye konuştu.

Başkan Uysal, Antalya’nın hakkını alması için pazar günü yapılacak seçimlerde tercihin doğru yapılmasını gerektiğini belirterek herkesten, her gün için daha önce oy vermemiş ya da sandığa gitmemiş 3 kişiyi pazar günü gerçekleşecek seçimler için ikna sözü aldı.

‘HELAL Mİ HARAM MI’?

Başkan Uysal, Akçay’ın ardından Yuva Mahallesi’ne geçti. Mahallenin kahvehanesinde gerçekleşen buluşmaya Yuvalılar büyük ilgi gösterdi. Ümit Uysal, burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

“Nereden para kazanıyoruz? En büyük ikinci gelirimiz, hata/noksan payı diye bir kalem. 26 milyon dolar oradan geliyor. Hata/noksan payı şu demek, ‘Hesaplarda bir para var ama nereden geldiği belli değil.’ Ama nereden geldiği belli. Google’a ‘Varlık Barışı’ diye yazın nereden geldiğini anlarsınız. Yurtdışından gelen döviz, bir kereye mahsus yüzde 1 vergi ödüyor sonra pirüpak. Helal mi haram mı önemi yok. O para sisteme giriyor.”