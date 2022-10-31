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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Sonsuza dek...''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Sonsuza dek...''
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayasıyla düzenlenen gecede “Cumhuriyetimizin ilanı gibi Kars’ımızın kurtuluşunun da birbirimizle gurur duyan yurttaşlar olarak sonsuza kadar kutlanmasını temenni ediyorum” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayasıyla düzenlenen gecede “Cumhuriyetimizin ilanı gibi Kars’ımızın kurtuluşunun da birbirimizle gurur duyan yurttaşlar olarak sonsuza kadar kutlanmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Uysal, Antalya Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü dolayasıyla düzenlenen geceye katıldı. Dernek Başkanı Ferhat Cemtosun’un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede konuşan Başkan Uysal, “Kars’ımızın kurtuluşunun 1002’nci, 10 bin 2’nci yıl dönümü de kutlansın. Tıpkı Cumhuriyetimiz gibi. Birlikte kültürüyle, sevgi ve saygıyla, birbirimizle gurur duyan yurttaşlar olarak sonsuza kadar kutlanmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Gecede, Dernek Başkanı Cemtosun, günün anısına Başkan Uysal’a plaket takdim etti.

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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