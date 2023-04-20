Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Türkiye’ye yayacağız''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Bu iftar sofrasında beraber oturmamızda sembolleşen hep beraber ve yekvücut olabilmenin duygusunu yaşatacağız ve Türkiye’mize yayacağız” diye konuştu.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği mahalle iftarları Etiler’le sona erdi. Ramazan’da 55 mahalleyi kapsayan bölge iftarları düzenleyen Muratpaşa Belediyesi’nin sofralarında yaklaşık 50 bin kişi bir arada orucunu açtı.

Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı yaklaşık Etiler’deki iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, ‘sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma yolundan’ bir an olsun ayrılmayacaklarını söyledi. Uysal, şöyle konuştu:

“Varsın bazıları diline kem sözü dolasın, varsın siyasetin acı. birbirini mahkum eden dili varsın hayatlarımızı esir alsın, bizi olumsuz etkilesin. Ama biz sevginin, saygının, dayanışmanın, komşuluğun, bu iftar sofrasında beraber oturmamızda sembolleşen hep beraber ve yekvücut olabilmenin duygusunu yaşatacağız ve Türkiye’mize yayacağız.”

Murapaşa’da her türlü ayrımı reddeden bir yaklaşımla hizmetlere hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Bütün bu çalışmaları, bu kültürü sizler sayesinde oluşturmaya başardık” dedi.