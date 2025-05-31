Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Üretim odaklı, akılcı bir ekonomi şart''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çorumlu İş İnsanları Platformu’nun (ÇİP) düzenlediği mayıs ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ekonomik sorunlarına çözümün üretim odaklı, kaynaklarını akılcı kullanan ve dışa bağımlılığı azaltan bir yapıyı inşa etmekten geçtiğini vurguladı.

Doubletree Hilton Otel’de gerçekleşen toplantıda Başkan Uysal’ın yanı sıra iş dünyasından pek çok isim yer aldı. Ülke ekonomisi ve ticaretine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada konuşan Uysal, Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz coğrafi konum ve doğal kaynakların yarattığı potansiyele dikkat çekti. “Harita üzerinde bir toprak seçmem gerekse yine Türkiye topraklarını seçerim” diyen Uysal, bu güçlü potansiyelin yeterince etkin kullanılmadığını dile getirdi.

Uysal, Türkiye’nin coğrafi konumu, toprak verimliliği, iklimi ve doğal kaynaklarını verimli kullanamamasından doğan ekonomik sorunlara müdahale etmek için acilen iktisadi tedbirler uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Uysal şöyle konuştu:

“Türkiye’nin kendi coğrafi avantajlarını ve kaynaklarını etkin biçimde kullanabilmesi için kapsamlı, kararlı, ve sürdürülebilir bir ekonomik dönüşüm gerekli. Bu dönüşüm, sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye’sini de şekillendirecektir. Hep birlikte üretim odaklı, kaynaklarını akılcı kullanan, dışa bağımlılığı azaltan bir ekonomik yapıyı inşa etmek zorundayız.”

Toplantının son bölümünde iş insanları, özellikle üretim ve ihracatın artırılması, kaynakların verimli kullanılması ve yeni nesil yatırımların teşvik edilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, karşılıklı soru-cevap bölümüyle sona erdi.