Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Yoksul insan bırakmayacağız''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Bu ülkede yoksul bir tane insan bırakmayacağız. Bunun hayaliyle yaşıyoruz ve başaracağız” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca mahallerde gerçekleşen iftarlarında, bu kez Cumhuriyet, Tahılpazarı ve Muratpaşa mahalleleri bir araya geldi. Çarşamba pazarının kurulduğu kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la katılırken Derin Yoksulluk Ağı kurucularından ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da iftarda yer aldı.

Yaklaşık 3 bir kişinin katıldığı iftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı. Masalar kuruldu, örtüler serildi, sandalyeler tek tek yerleştirildi. Belediyenin aş evinde hazırlanan yemeklerin de getirilmesiyle hazırlıklar tamamlandı. Mahallenin çocukları ise iftar saatini Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası olan Teneffüs Park’ından gelen palyaçolarla oyunlar oynayarak bekledi. Ezanın okunmasıyla Muratpaşa’nın iftar sofrasında dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

İftarın ardından Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, Muratpaşa’da özellikle Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından büyük bir dayanışmanın hayata geçirildiğini söyledi. Felaketin ardından Antalya’ya gelen depremzedelerden 80 bininin acil günlük ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Başkan Uysal, “Bu sizlerin sayesinde, sizlerin bağışlarıyla oldu” dedi.

İftara katılan Foggo’nun yoksulluk alanında önemli bir çalışmaları hayata geçirdiğini hatırlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Uysal, “Yoksulluğun mezarını kazacağız. Bu ülkede yoksulluk bırakmayacağız. Yoksul bir tane insan bırakmayacağız. Bunun hayaliyle yaşıyoruz. Bunu başaracağız. O dayanışmayı ortaya koyacağız ve başaracağız” diye konuştu.