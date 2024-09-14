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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Yörüklerle bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Yörüklerle bir araya geldi
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde Muratpaşa Belediyesi’nin kurduğu kıl çadırında konuklarını ağırladı.

Düzlerçamı’nda düzenlenen 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’nde Muratpaşa Belediyesi yörük kültürünün önemli simgelerinden biri olan kıl çadırı kurdu.

Muratpaşa Belediyesi’nin kurduğu yörük çadırına Antalya CHP Milletvekilleri Aliye Coşar ve Cavit Arı, Antalya CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Muratpaşa Belediyesi’nin kardeş şehri Moldova Gagavuz Özerk Bölgesi Komrat Belediye Başkanı Sergey Anastasov, Kepez CHP İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Döşemealtı CHP İlçe Başkanı Veli Çot konuk oldu.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Uysal, bu tür festivallerin kültürleri yaşatması ve toplumu kaynaştırıp birleştirmesi açısından önem arz ettiğini söyledi. Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl yörükleri bir araya getirdiği Yörük Çalıştayı’na da katılımcıları davet eden Başkan Uysal “Bilinç ve bilgiyi artırıyoruz. Gelecek kuşaklarımızın yararlanabileceği bir kültür dokusu olarak Yörük yaşamını belgeliyoruz. Bu kış Yörük Çalıştayı’mızı yine yapacağız. Bütün katılımcıları, dernekleri, belediyelerimizi çalıştayımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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