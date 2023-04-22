Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan 23 Nisan mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Milletimizin iradesi çocuklarımızın geleceğini aydınlatsın. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Başkan Uysal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sene hoş bir tesadüf oldu. Ramazan Bayramımız ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız aynı günlere denk geldi. Milli bayramlarımız, dini bayramlarımız bir bütün. Hepsi bizi birbirimize kenetliyor, birleştiriyor. Geleceğe, millet olarak hazırlıyor.

23 Nisan 1920’de TBMM açıldı. Milletimizin geleceği, milletimizin iradesine emanet edildi. Bu anlamlı günü de Türkiye’mizin geleceğini temsil eden çocuklarımıza armağan ettik.

TBMM’yi açan ve Türkiye’mizin geleceğini aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına saygı ve minnetlerimizi ifade ediyorum. Milletimizin iradesi çocuklarımızın geleceğini aydınlatsın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ımız kutlu olsun.”