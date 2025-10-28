Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in Türk milletinin yeniden doğuşunu simgeleyen en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Uysal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Kuvayı Milliye’nin bütün bileşenlerinin ulusumuza armağan ettiği bir dönüm noktasıdır. Çok sürpriz bir coğrafyada, çok sürpriz bir tarih diliminde; yüzyıllara yayılan bir ulusun inşasını, geleceğinin aydınlanmasını ve demokrasimizin temellerini simgeler. Cumhuriyetimiz, 21’inci yüzyılda da ulusumuzun geleceğini, gelecek kuşaklarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Yaşasın demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Yaşasın Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti.”