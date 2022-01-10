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  4. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan basın özgürlüğü vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan basın özgürlüğü vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan basın özgürlüğü vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayasıyla yaptığı açıklamada basın özgürlüğü vurgusu yaptı.

Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Başkan Uysal, açıklamasında “Koşullar ne olursa olsun mesleğin onuruyla hareket eden, meslek ilkelerini rehber edinen, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hürriyetini savunan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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