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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan bayram mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan bayram mesajı
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı dolayasıyla yayınladığı mesajında “Gelecek kuşaklarımız için iyi günde, kötü günde, tasada kıvançta beraber olma azmimizi yenileyelim” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı dolayasıyla yayınladığı mesajında “Gelecek kuşaklarımız için iyi günde, kötü günde, tasada kıvançta beraber olma azmimizi yenileyelim” dedi.

Başkan Uysal, 28 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli ve dini bayramlarımız bizleri birleştiren önemli günler. Bir Kurban Bayramı'na daha hep beraber kavuştuk. Kırgınlığa, küskünlüğe son verelim. Millet olarak hep beraber kucaklaşalım. Buna ihtiyacımız var. Gelecek kuşaklarımız için iyi günde, kötü günde, tasada kıvançta beraber olma azmimizi yenileyelim. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun. Nice güzel bayramlara hep beraber kavuşabilmek dileğiyle.”

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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