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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan il başkanlarıyla Bambus zirvesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan il başkanlarıyla Bambus zirvesi
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Antalya’da ihalesi mahkemece iptal edilen Bambus plajını halka açmak için çalışmalarını sürdüren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bulunan siyasi partilerin il başkanlarını aradı. Uysal, süreci paylaştı, il başkanlarını Bambus’a sahip çıkmaya davet etti.

Antalya’nın dünyaca ünlü falez sahil bandında yer alan Bambus plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Kasım 2022’de ihale edildi. Bakanlığın, kıyıyı turistik amaçlı kullanılmasına imkan tanıyan ihalesine Muratpaşa Belediyesi dava açtı. Davada, ihalenin kıyıların kamu yararına kullanılması amacını ortadan kaldırdığını savunuldu. Ankara 6. İdare Mahkemesi, ihaleyi iptal etti.

İptalin ardından Başkan Uysal, 1 Temmuz’da Bambus plajının halka açılacağını ilan etti. Muratpaşa Belediyesi, kıyının üzerinde imar planlarında semt spor sahası olarak belirli alanda temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. Ancak iptal edilen ihalenin sahibi olan şirket ‘ilginç’ yöntemlerle belediyeyi engellemeye çalıştı.

Dün akşam saatlerinde bir kez daha alanın giriş ve çıkışına şirket yetkililerince lüks otomobiller çekildi. Yat ve tekne taşımacılığında kullanılan bir TIR spor sahasına sokuldu. Başkan Uysal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kamusal ortak kullanım alanı semt spor sahası ve plajda işgali önlemek devletin görevidir” dedi.

Uysal, ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde temsil edilen CHP, AK Parti, MHP, Demokrat Parti ve İYİ Parti il başkanlarını telefonla arayarak süreç hakkında bilgilendirdi. İl başkanlarını Bambus’a sahip çıkmaya davet eden Başkan Uysal, Bambus plajının Antalya’nın kent hafızasının da bir parçası olduğunu belirterek destek istedi. İl başkanları, desteklerini ifade ederken AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Bambus’un kamuda kalmasından yana olduklarını belediyenin yanı sıra valiliğin de bu konuda rol alabileceğini dile getirdi.

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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