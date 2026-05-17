Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan moral ziyareti

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni sezonda Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü güreş takımına katılan Osman Kan, antrenörü Okan Aksoy ve ekibini ziyaret etti.

Adalya Elite Otel’de sürdürülen kamp çalışmalarında gerçekleşen ziyarette, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz da yer aldı. Başkan Uysal, lig güreşleri ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanan sporcularla bir araya gelerek takıma moral verdi. Antrenör Okan Aksoy yönetiminde hazırlıklarını sürdüren güreşçilere yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Uysal, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Bu yıl 4’üncü sezonunu yaşayan CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’ni üç kez kazanarak tek şampiyonu olan Muratpaşa adına güreşen 25 yaşındaki genç sporcu Kan, 2 güreşin geride kaldığı ligde topladığı 12 puanla 8’inci sırada yer alıyor