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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan sünnet çocuklarına ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan sünnet çocuklarına ziyaret
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 11’incisi düzenlenecek Sünnet Şöleni kapsamında Meydan Tıp Hastanesi’nde sünnet olan çocukları ziyaret etti. Çocuklara ve ailelere ‘Geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Başkan Uysal, tüm Muratpaşalıları 5 Eylül’de gerçekleşecek Geleneksel Sünnet Şöleni’ne davet etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleniyle yaşları 5-12 arasında değişen 168 çocuk Meydan Tıp Hastanesi’nde sünnet oldu. Çocukların sünnet operasyonları belediye işbirliği ile ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Hastanede çocukları ziyaret eden Başkan Uysal, içinde kırtasiye malzemeleri ve eşofman takımı bulunan paketleri çocuklara armağan etti. Çocuklarla hatıra fotoğrafı da çekilmeyi ihmal etmeyen Başkan Uysal ilçe sakinlerini 5 Eylül’de gerçekleşecek Sünnet Şölenine davet ederken ise şunları söyledi:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekonomik olarak dayanışma içinde olmamız gereken ailelerimizle toplu sünnet şöleni düzenliyoruz. Onlarla beraber yapacağımız Sünnet Şölenine bütün Muratpaşa’mız davetlidir. Kültürümüzde, inançlarımızda insanlarımızın ihtiyaç olarak gördüğü her şey ‘sosyal hizmetler’ başlığı altında bizim faaliyet alanımızdır.”

Oğlunu sünnet ettirmeye getiren ebeveynlerden Tanju Çot, çok duygulandıklarını ifade ederken, “İlk erkek çocuğumuz. Heyecanlıyız. Mutluyuz” diye konuştu. Çot, ayrıca Muratpaşa Belediyesi’ne yardımları için teşekkür etti.

Bir diğer ebeveyn Hatice Küçükşen ise “Operasyon özel bir hastanede ve en güzel şartlarda yapılıyor. Çok memnunuz. Belediyemize çok teşekkür ederiz, çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Sünnet operasyonlarının ardından çocuklar, 5 Eylül Cuma günü düzenlenecek renkli ve coşkulu bir şölenle taçlandırılacak. Şölenden önce çocukların bedenlerine uygun sünnet kıyafetleri de belediye tarafından çocuklara hediye edilecek. Şehitler Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte çocukları çeşitli aktivitelerle dolu birbirinden eğlenceli sürprizler bekliyor.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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