Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan yaşlı dostu kent vurgusu

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte “Kimsenin yalnız olmadığı bir kent” hedefini yineleyerek, yaşlı dostu kent vizyonuna dikkat çekti.

Muratpaşa Belediyesi’nin Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlediği sergi ve kermes, çok sayıda sivil toplum kuruluşunu aynı çatı altında buluşturdu. Etkinlikte Türkiye Alzheimer Derneği, ANSAN Antalya Sanatçılar Derneği, Ubuntu Gönüllüleri, Falezya Bonsai Penjing Atölyesi Üretken ve Bilge Yaşlılar Bonsai Çalışma Grubu, Üretken Bilge Yaşlılar Derneği, 07 Engel Tanımayanlar Spor Kulübü ve Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şubesi stant açtı.

DOĞAYI GALERİYE TAŞIDILAR

Serginin en dikkat çeken çalışmaları arasında bonsai eserleri yer aldı. Çalışmalar, doğayı galeri ortamına taşıyarak sergiye yeşil bir atmosfer kattı. Antalya’nın özgün bitki örtüsünü yansıtan “Antalya’nın Doğal Yüzü” isimli çalışma ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

MURATPAŞA’DA KİMSE YALNIZ DEĞİL

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada özellikle Turunç Masa hizmeti sayesinde yaşlıların günün her saatinde belediyeye ulaşıp taleplerini iletebildiklerini ifade etti. Uysal, “Hayatın her alanında onların yanında olmaya çalışıyoruz. Farklı platformlarda bir araya geliyor, bağlarımızı canlı tutuyoruz” dedi.

Muratpaşa’nın “yaşlı dostu kent” ilan edildiğinin altını çizen Başkan Uysal, yaşlanmanın getirdiği sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların farkında olduklarını ve bu alanda çalışmaları ekonomik şartlar elverdiği sürece her daim sürdüreceklerini dile getirdi.

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan dernekler, Başkan Uysal’a teşekkür belgeleri ve hediyeler takdim etti.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi ve kermes 27 Mart Cuma gününe dek 11.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Program kapsamında her gün saat 13.00’te canlı müzik dinletisi, 14.00’te ise konferans düzenlenecek. Ayrıca, Muratpaşa Belediyesi Yaşlıevleri üyelerinin hazırladığı “Anadolu’dan Toroslara” isimli Türk Halk Müziği Konseri, 30 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

