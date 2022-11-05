Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, ‘Atılımlara ihtiyacımız var’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir uçak gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya askeri tarihine giren Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in vefatının 54’üncü yılı dolaysıyla düzenlenen törende “Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’un topların kapasitesini en iyi şekilde yorumlayıp adeta bir imkansızı başarmasında olduğu gibi bizim de bugün dünyayla rekabet edecek atılımlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

Birinci Dünya Savaşı’nda Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında Meis adası limanına demirli İngiliz bandıralı 120 metrelik deniz uçağı gemisi Ben My Chree’yi karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya askeri tarihine adını yazdıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 54’üncü ölüm yıldönümünde anıldı. Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen anma programı Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda bulunan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anıtında gerçekleşti.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer, “Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, bize bu cennet vatanımızda hür ve bağımsız olarak nefes almamızı sağlayan kahramanlar kahramanı, ülkemizin ve de Antalya’mızın gururudur” dedi.

Başkan Uysal ise Antalya’da vefat eden Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında Çanakkale’de ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Antalya’da gösterdiği kahramanlıkların uzun süre tarih sayfalarında yer almadığına dikkat çekti. Başkan Uysal, “Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul, eninde sonunda gerçeklerin tarihin içinden başını kaldırarak kendisini göstermesi gibi sonradan keşfettiğimiz büyük bir kahramandır” dedi.

Bugünün dünyasında, merhum Aker’in gelecek kuşaklar için örnek olma şeklinin yazılımdan, yüksek katma değeri ürün üretmekten, iktisadi kalkınmadan, dünyayla rekabet edecek güçte bilimsel çalışma yapmaktan geçtiğini aktaran Uysal, “Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’un topların kapasitesini en iyi şekilde yorumlayıp adeta bir imkansızı başarmasında olduğu gibi bizim de bugün dünyayla rekabet edecek atılımlara ihtiyacımız var” dedi.

Törende, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in torunu kızı Merve Can Doğan ise Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i tanıtmak ve öğretmek için gösterilen çaba dolayısıyla herkese teşekkür etti.