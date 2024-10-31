Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Ayağa kalkmamız lazım''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin Yörük kültürünün değerlerine ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Yüz yıl önceki ruhun yüz yıl sonra, bugün yeniden ayağa kalkması lazım'' dedi.

Başkan Uysal, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin 30’uncu yılı anısına düzenlediği “Yörük Türkmen Kültürü Zeki Oğuz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”ne katıldı.

Sergide ayrıca Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Aslan, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Korkuteli Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Can Caran ve Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Duman yer aldı.

Etkinlikte 166 derneğin bu çatı altında bir arada çalıştığını söyleyen Başkan Uysal, “Burası böyle bir ilim irfan yuvası. Ukraynalılar Derneği de var, Rus Derneği de var. Burada çok sayıda platformla birlikte çalışırlar. Muratpaşa’da barış var. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen insanlarımız burada. Burası Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezi” diye konuştu.

Başkan Uysal, ASSİM’de uygulanan bu beraberliğin yaygınlaşması gerektiğinin altını çizerken sözlerine şöyle devam etti:



“Bu sivil toplum ve inovasyon merkezindeki gibi gereğini yapmamız, ilim ve irfanla barışık olmamız lazım. Kuru gürültüyle olmaz. Somut iktisat lazım. Somut dünyayla rekabet lazım. Hem akreditasyon hem rekabet lazım. Biz yirmi dört saat mesai yapan bir kültürün devamıyız. Kadın erkek ayrımı yapılmaksızın üretimin içinde olan bir kültürün devamıyız. ‘Öldürmekle düşman tükenmez’ diyen diplomatik uzlaşmacı bir kültürün devamıyız. Kamu hukuku ağır basan, özel mülkiyet hatları çok zayıf olan, kolektivizmin çok ağır bastığı bir kültürün devamıyız. İşte şu an Türkiye’nin tam ihtiyacı olan şey. Yani yüz yıl önceki ruhun, yüz yıl sonra, bugün yeniden ayağa kalkması lazım.”



Konuşmaların ardından ise Dernek Başkanı Duman, Vali Şahin ve belediye başkanlarına plaketlerini takdim etti.