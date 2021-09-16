Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal belediye levhasını hurdacıya kaptırmayan İzci’yi ziyaret etti

Antalya'da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin uyarı levhasını almak isteyen hurdacıyı engelleyen Gülten İzci’yi evinde ziyaret etti. İzci’nin levhayı hurdacıdan kurtardığı anın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşırken Başkan Uysal, “Sadece kamu malını korumadınız aynı zamanda bu konuda topluma çok iyi örnek oldunuz” dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi’nde çek çek diye tabir edilen arabasıyla gezerek hurda toplayan bir kişi, belediyenin altyapı çalışmaları sırasında vatandaşların güvenliğini almak için kullandığı uyarı levhasını götürmek istedi.

Levhayı aracına yüklemeye çalışan kişiye mahalle sakinlerinden Gülten İzci, tepki gösterdi. Levhayı adeta hurdacının elinden çekip alan İzci, levhanın bir ucundan tuttu ve hurdacı sokakta gözden kaybolana dek belediye levhasının başında bekledi. Hurdacı gözden kaybolduktan sonra, İzci, levhayı kaldırım kenarına aldı.

İzci’nin levhayı hurdacının elinden aldığı anlar bir evin balkonundan cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken İzci’nin davranışı büyük takdir topladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal da belediye levhasını koruyan İzci’yi evinde ziyaret etti.

Mahalle muhtarının eşlik ettiği Uysal, teşekkürlerini dile getirirken kamu mülküne sahip çıkma davranışının, duyarlılığının eskisi kadar canlı olmadığını söyledi. Çocukluğunda bu duygunun daha yüksek olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Sadece kamu malını korumadınız aynı zamanda bu konuda topluma çok iyi örnek oldunuz” dedi. İzci’nin davranışı kadar yaşananların kayıt altına alınmasının ve paylaşılmasını da önemli olduğunu dile getiren Başkan Uysal, videoyu çekip paylaşanlara da teşekkür etti. İzci ise ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken, devletin malını kendi malı olarak gördüklerini söyledi, “Sizin emanetiniz bizim emanetimizdir” dedi.