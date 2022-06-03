Muratpasa Belediye Başkanı Uysal: ''Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan içinde siyasetin ayrıştırıcı diline kapılmadan, birliğimizi beraberliğimizi bozmadan aşacağız” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Karadenizli, İç Anadolulu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olup Antalyalı da olan binleri buluşturduğu 6. Yöreler Renkler Festivali’nin 5’inci gün geride kaldı.

Eskişehir’den Sivas’a, Kırşehir’e İç Anadolu bölgesine ayrılan festival gecesinde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı renkli görüntülere sahne oldu. Gece, Konya’nın sevilen yerel sanatçısı Hanifi Berber konseriyle başladı. Kent meydanı dolduranlar oyunlarla Berber’in söylediği türkülere eşlik etti. Geceye eşi Ümran Uysal’la katılan Başkan Uysal da ısrarları kıramadı ve Konya’nın geleneksel kaşık havasını oynadı. Yöreler Renkler Festivali’nde İç Anadolu Gecesi Neşet Ertaş türkülerinin başarılı yorumcusu Fatih Demirhan konseriyle sona erdi.

Başkan Uysal, gecede İç Anadolu hemşeri derneklerini katılım plaketlerini takdim ederken “İçinde bulunduğumuz sıkıntıları da hep beraber, omuz omuza, kol kola, birlik beraberlik içinde siyasetin ayrıştırıcı diline kapılmadan, birliğimizi beraberliğimizi bozmadan aşacağız. Geleceğimiz aydınlık olsun” diye konuştu.