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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Biz bir dayanışma belediyesiyiz''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Biz bir dayanışma belediyesiyiz''
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 10’uncusu düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde “Biz bir dayanışma belediyesiyiz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlendiği sünnet şöleni Yenigün Mahallesi’nde bulunan Şehitler Parkı’nda düzenlendi. Vitale Hastanesi iş birliğiyle yapılan şölen kapsamında yaklaşık 200 çocuğun sünnet operasyonları gerçekleştirilirken parkta düzenlenen şölene Belediye Başkanı Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve aileler katıldı.

‘NE YAPSAK AZ’

Sünnet Şöleni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken Başkan Uysal, konuşmasında şunları söyledi:
“Dayanışma içinde olmamız lazım. Biz bir dayanışma belediyesiyiz. Çocuklarımız bugün yetişkinliğe bir adım attılar. Bu çocuklarımız sizlerin sevgisiyle, saygısıyla, Muratpaşa’mızın dayanışmasıyla ve birbirine sahip çıkan komşuluğumuzla inşallah çok iyi şartlarda büyüyecekler, vatanlarına, milletlerine, insanlığa ve sizlere faydalı bireyler olacaklar. Ve bizlerden bu kamu bayrağını da devralacaklar. Çocuklarımıza ne yapsak az. Onlara gözünüz gibi bakıyorsunuz, bakmaya da devam edelim. Bizler de sizlere ne kadar yardımcı olabilirsek, yanınızda olabilir ve destekleyebilirsek ne mutlu bize.”

‘ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ GÜLÜYOR’

Çocuğunu sünnet ettiren velilerden Handan Karakaya, “Ekran bağımlılığının yoğunlaştığı günümüzde çocuklar sosyalleşemiyor. Sünnet şöleniyle çocukları bir araya getirdiği için ayrıca Başkan Uysal’a teşekkür ediyorum. Çocuğumun yüzü gülüyor” dedi. Ekonomik koşulların aileleri zorladığını anlatan bir diğer veli İhsan Kılıç ise belediyenin sağladığı hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eşi Nermin Kılıç da gösterilen ilgiden hoşnut kaldıklarını söyledi.

Şölenin sonunda çocuklar, Canan Kavut konseri ve oyun havaları eşliğinde dans ederek günü sonlandırdı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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