Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Bunu yapmalıyız ki çocuklarımızın bir geleceği olsun''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı’nın Dağbeli ve Bademağacı mahallelerini ziyaretinde üretime dayalı, tarımı önemseyen, enerji bağımsızlığını sağlamış bir Türkiye’nin ortaya konması gerekliliğinin altını çizdi, “Bunu yapmalıyız ki çocuklarımızın bir geleceği olsun” dedi.

Başkan Uysal, Antalya’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve bir dönem belde olan Döşemealtı’nın Dağbeli ve Bademağacı mahallelerini ziyaret etti. Dağbeli girişinde karşılanan Başkan Uysal’a ziyaretinde eski Belediye Başkanı Ali Gökay, eski İl Genel Meclis Üyesi Muammer Gökoğlu da eşlik etti. Mahallede esnafı ziyaret eden Başkan Uysal, kahvede vatandaşlarla bir araya geldi.

BOLLUK, BEREKET MEMLEKETİ

Başkan Uysal, mahalleliyle sohbetinde, asgari ücrette yapılan artışlara rağmen alım gücünün gün be gün azaldığına dikkat çekti. Uysal, “Buna can dayanır mı? Millet olarak bunu hak edecek bir şey yapmadık. Türkiye’yi üreten bir vaziyeti getirmemiz lazım. Bolluk, bereket memleketi haline getirmemiz lazım. Yapay, bir şeyler satalım da millete paylaştıralım yaklaşımı içinde olunmaması lazım” diye konuştu.

SORUMLULUK HEPİMİZİN

Üretime dayalı, tarıma gereken önemi veren, enerji bağımsızlığını sağlamış bir Türkiye’nin ortaya konması gerekliliğinin altını çizen Başkan Uysal, “Bunu yapmalıyız ki şu çocukların bir geleceği olsun” dedi. Bunun için yaklaşım farklılarını, ayrımları, geçmiş kırgınlıkları bir kenara bırakılması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “Önümüzdeki süreçte, inşallah, vatanımızı birlik ve beraberlik içinde üreten verimli, müreffeh, daha demokratik, herkesin herkesin fikrine kıymet verdiği güzel bir geleceği hazırlayacağız. Hepimize mesuliyet düşüyor” şeklinde konuşmasına devam etti.

Başkan Uysal, Dağbeli’nin ardından komşu mahalle Bademağacı’na geçti. Eski Belediye Başkanı Bekir Akyol ve vatandaşlarca karşılanan Başkan Uysal, burada da bakkalı, berberiyle esnafı ziyaret etti, mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal, bir rahatsızlık geçiren Bademağacı Muhtarı Salih Oktay’ı da evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.