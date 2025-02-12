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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Çevre ülke meselesidir''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Çevre ülke meselesidir''
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre politikalarının siyasi çekişmelerin ötesinde, ülkenin geleceği için ele alınması gerektiğini belirterek ''Bu mesele siyasi bir tartışma konusu olmamalı, ülke meselesidir'' dedi.

Başkan Uysal, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Akdeniz Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü iş birliğiyle Antalya’da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitim Kongresi’nde konuştu. Başkan Uysal, konuşmasında çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için ulusal ve küresel çapta mücadelenin gerekliliğine vurgu yaparak, kongreyi düzenleyen tüm kurum ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

ÇEVRECİ KOMŞU KART DEVRİM NİTELİĞİNDE

Muratpaşa Belediyesi’nin öncü projelerinden olan Çevreci Komşu Kart’a değinen Uysal, 2015 yılında başlatılan bu uygulamanın bir ilk olduğunu ifade etti. Atıkların ekonomik değerine vurgu yapan projede, vatandaşların atıklarının geri dönüşümünü sağlayarak para puan topladığını ve bu puanları alışverişlerde kullanabildiğini belirten Uysal, " Sıfır Atık projesinden önce bizimle yoğun çalışmalar yapıldı. BBC’ye haber olacak kadar ses getiren bu projeyi başarıyla sürdürüyoruz. Eğer Türkiye genelinde yaygınlaşırsa yıllık 10 milyar dolarlık bir ekonomik potansiyel doğabilir" dedi.

GÖLLER BÖLGESİ VE TARIMSAL SU KULLANIMI UYARISI

Göller Bölgesi’ndeki su kaynaklarının hızla tükenmesine dikkat çeken Uysal, "Elliden fazla göl yok oldu, son kalanlar ise can çekişiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri tarımsal sulama yöntemleri. Küçük ölçekli tarım işletmeleri, her biri ayrı sondaj kuyuları açarak yeraltı su kaynaklarını tüketiyor. Eğer su kullanımını merkezi bir sistemle düzenlemez, tarım yapısını modern çiftliklere dönüştürmezsek bu sorunun üstesinden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

DALGA ENERJİSİ POTANSİYELİ

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Uysal, özellikle dalga enerjisinin yeterince değerlendirilmediğini söyledi. "Karadeniz’in derinliklerinde madencilik ve gaz arama çalışmaları yapılıyor. Bu yatırımların küçük bir kısmı dalga enerjisi teknolojilerine ayrılsa, Türkiye dünya çapında bir enerji üssü olabilir. Şu an dalgalar kıyılarımıza vuruyor ama biz bu enerjiyi değerlendirmiyoruz" diyerek yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurguladı.

KARARLI ADIMLAR ATILMALI

Konuşmasının sonunda çevre politikalarının siyasi çekişmelerin ötesinde, ülkenin geleceği için ele alınması gerektiğini belirten Uysal, "Bu mesele siyasi bir tartışma konusu olmamalı, ülke meselesidir. Bilim insanlarının kamu yönetimine yön vermesi, alınacak kararların bilimin ışığında şekillenmesi gerekiyor" dedi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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