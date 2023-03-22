  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’yla deprem bölgesinde

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’yla deprem bölgesinde

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’yla deprem bölgesinde
Güncelleme:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde Antalya’nın CHP’li belediyelerin hizmet verdiği konteyner kent ziyaretine eşlik etti.

Başkan Uysal’ın Nurdağı’ndan önce ilk durağı Hatay’ın Defne ilçesi oldu. Defne’de belediye ve Muratpaşa Güzeloba Mahallesi sakinlerinin kurduğu aşevini ziyaret etti. Burada yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Uysal, ardından Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde Antalya’nın CHP’li belediyelerin hizmet verdiği konteyner kente geçti. Burada CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun programına eşlik eden Başkan Uysal, Muratpşa Belediyesi’nin konteyner kentte yer alan oyun çadırını da inceledi. Muratpaşa Belediyesi’nin oyun çadırında Antalya’nın en büyük açık hava çocuk oyun dünyası olan Teneffüs Park’tan ve belediye kreşlerin öğretmenler görev alıyor. Çocukların istedikleri şekilde oyunlar oynayıp kendilerini ifade etme imkanının sağlandığı çadırda Başkan Uysal da çocuklarla sohbet edip oyunlar oynadı. Muratpaşa Belediyesi’nin oyu çadırını CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da ziyaret etti.  

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son zamanların en kapsamlı anketi açıklandı
Erdoğan'ın adaylık başvurusuna damgasını vuran tepki: ''Geç bunları, geç!''
Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı
''Anketlerin anketi'' açıklandı! Ünlü anketçi ''20 yılda olmayan bir durum'' dedi
YSK Erdoğan'sız 11 isimlik Cumhurbaşkanı adayı isim listesini duyurdu
Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti dava etti, kazandı!
İkinci el araç piyasasında dikkat çeken değişim
Ford'un elektrikli SUV'u ortaya çıktı! Türkiye'ye geliyor...
Ünlü anketçi Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda bitirecek formülü açıkladı
HDP, Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık mı istedi?