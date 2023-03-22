Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’yla deprem bölgesinde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde Antalya’nın CHP’li belediyelerin hizmet verdiği konteyner kent ziyaretine eşlik etti.

Başkan Uysal’ın Nurdağı’ndan önce ilk durağı Hatay’ın Defne ilçesi oldu. Defne’de belediye ve Muratpaşa Güzeloba Mahallesi sakinlerinin kurduğu aşevini ziyaret etti. Burada yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Uysal, ardından Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde Antalya’nın CHP’li belediyelerin hizmet verdiği konteyner kente geçti. Burada CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun programına eşlik eden Başkan Uysal, Muratpşa Belediyesi’nin konteyner kentte yer alan oyun çadırını da inceledi. Muratpaşa Belediyesi’nin oyun çadırında Antalya’nın en büyük açık hava çocuk oyun dünyası olan Teneffüs Park’tan ve belediye kreşlerin öğretmenler görev alıyor. Çocukların istedikleri şekilde oyunlar oynayıp kendilerini ifade etme imkanının sağlandığı çadırda Başkan Uysal da çocuklarla sohbet edip oyunlar oynadı. Muratpaşa Belediyesi’nin oyu çadırını CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da ziyaret etti.