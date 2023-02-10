Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, ‘Dayanışma içinde olacağız’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, depremin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da evinin önünde battaniyelere sarılı halde duran yaşlı bir kadının yanına oturdu, “Allah kalanlara şifalar versin. Dayanışma içinde olacağız” dedi.

Başkan Uysal, pazartesi sabah saat 04:17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7, saat 13.24'te ise Elbistan’da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yıkıma neden olduğu Malatya’ya geçti. Dün bölgeye ulaşan Başkan Uysal, Malatya’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa’yla bir araya geldi. Bir yandan devam eden arama-kurma ve enkaz kaldırma çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Uysal, depremzedeleri ziyaret etti, dertlerini dinledi. Başkan Uysal, Malatya’da günün ilk saatlerinde ise Akçadağ ilçesinde bulunan Ören Mahallesi’ne geçti. Evinin önünde battaniyelere sarılı halde duran yaşlı bir kadının yanına oturup elini tutan Başkan Uysal, “Allah kalanlara şifalar versin. Dayanışma içinde olacağız” dedi. Mahalle meydanında ise Başkan Uysal, 25’i Ören’e olmak üzere 50 çadırı Malatya’ya göndereceklerini söyledi. Çadırların pazartesi günü bölgeye ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. Başkan Uysal, Ören’in ardından Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine geçti.