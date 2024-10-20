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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Dünyanın geleceği hoşgörüde''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Dünyanın geleceği hoşgörüde''
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9. Kaleiçi Old Town Festivali’nde düzenlenen ‘göç ve kültürlerarası uyum’ başlıklı forumda dünyada çok geniş çaplı bir göç hareketinin yaşandığını belirterek, “Bu hoşgörünün, entegrasyonun çok çok önemli hale geldiği bir dünya üretiyor” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında konuk belediye heyetleriyle göç ve kültürlerarası uyum’ başlıklı bir forum düzenledi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen forumda festivale katılan 18 ülkeden 23 şehrinin heyetleri kendi ülkelerindeki göç politikalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi. 

Başkan Uysal, konuşmasında dünyada çok geniş çaplı bir göç hareketinin yaşandığını ifade etti. Uysal, “Bu kültürel uyum artık kentlerin sosyal dokusunu, günlük hayatını sürdürebilmesi için hoşgörünün, entegrasyonun çok çok önemli hale geldiği bir dünya üretiyor” dedi. İnsanların bugünün dünyasında farklı kültürlerle entegre şekilde yaşamak zorunda olduklarını dile getiren Başkan Uysal, bunun kültür, sanat ve barış ortamı içerisinde ve pozitif duygularla gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Uysal farklı kültürlerle entegre olamayan kentlerin yaşayacağı sorunlar hakkında şunları söyledi:

“Farklı kültürlerin hoşgörü içinde bir arada yaşayamadığı çatışmalarla dolu kentler kültürel varlıklarını da yeterli özenle, yeterli dikkatle koruyamazlar. Günlük yaşamın kalitesi, barışı, niteliği farklı kültürlerin birbiriyle entegrasyonunun sağlanıp sağlanamaması doğrudan kentlerin ve ülkelerin kültürel yaşamını etkiler. Çatışmaların aşılabildiği, barışçı, insanların birbirine gülümsediği kültürlerin hepsinin yan yana kendisini ifade edebildiği ve kaynaşabildiği bir dünyada, bir kentte yaşamak çok kıymetli.”

Forum sonunda festivale katılan heyetler, göç yönetimi ve kültürel mirasın korunması için sürdürülebilir stratejiler geliştirmek amacıyla şehirler ve kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla çalışmayı taahhüt eden deklarasyonu imzaladı. 

Forumda ayrıca Muratpaşa Belediyesi ve Romanya Sibiu Belediyesi’yle kardeş kent anlaşması da imzalandı.  

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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