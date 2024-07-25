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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal duyurdu: Antalya turu dünya pazarına çıkıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal duyurdu: Antalya turu dünya pazarına çıkıyor
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gastronomisi ve eski taş çağına kadar uzanan tarihi ve doğal güzellikleriyle ''belediye güvencesinde'' Antalya şehir turlarının dünya pazarında yerini alacağını söyledi.

Başkan Uysal, belediyenin Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda 20’ye yakın seyahat acentasının sahibi ve yöneticileriyle bir araya geldi. Buluşmada, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Başkanı Rıza Perçin de yer aldı.

“Bugün Antalya kent içi turizmi için tarihi bir gün” şeklinde sözlerine başlayan Başkan Uysal, “Hep birlikte diyoruz ki Antalya kent turları başlatalım, dünyada satışa sunalım. Eminim falezlerde 1 saatlik yürüyüş yapmak isteyecek çok insan var. İnanıyorum ki Kaleiçi’nde 1 saatlik rehberli tur yapmak isteyecek çok insan var” diye konuştu.

Antalya şehir turunun turizmi sadece ticari bir faaliyet olmanın dışına çıkaracak bir içerik olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Sosyal etkileşim sağlayacak. Yüksek bir ticaret sağlayacak. Yüksek bir coğrafi tanıtım sağlayacak” dedi. Antalya’nın dünya turizm pazarında kitle turizmiyle çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şehir turunun kitle turizminin yanında ama getirileri çok çeşitli ve yüksek bir alan olduğunun altını çizdi.

Uysal, 10 yıl önce Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde başladıkları çalışmanın bunun belli bir alanda uygulanmış hali olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Uysal, Kaleiçi’nde önce işletmelerin ruhsat sorununu çözdüklerini, ardından sokak kullanımlarını düzenlediklerini ve Kaleiçi Old Town Festivali’yle yaşayan antik kenti bir destinasyon olarak dünyayla buluşturduklarını kaydetti. Başkan Uysal, bugün artık Kaleiçi’nin 12 ay turizmin devam ettiğinin de altını çizdi.

Başkan Uysal, şimdi dünya pazarında yerini alacak Antalya şehir turunun güvencesinin Muratpaşa Belediyesi olacağını söyledi. Turun haftalık paket olacağını aktaran Başkan Uysal, paketin acentalar üzerinden pazarla buluşacağını söyledi. TÜRSAB Akdeniz Bölge Başkanı Rıza Perçin ise acentalar olarak böyle bir çalışmanın parçası olmaktan mutluluk duyacaklarını aktardı. Toplantının sonunda tur programların oluşturulması için bir çalışma ekibi kuruldu.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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