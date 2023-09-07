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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''En büyük torpil Muratpaşa’nın bir sakini olmak''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''En büyük torpil Muratpaşa’nın bir sakini olmak''
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Sünnet Şöleninde “Muratpaşa’da en büyük torpil Muratpaşa’nın bir komşusu ve bir sakini olmaktır. Bu her şey için yeterli” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği toplu sünnet şöleninin 9’uncusu Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda yapıldı. Şölen, oyunları, eğlenceleri, Canan Çalışkan’ın sahne aldığı konseri ve ikramlarıyla adeta festival havasında geçti.  

Belediye Başkanı Ümit Uysal da çocukları bu özel günlerinde yalnız bırakmazken şölene ayrıca sünnet çocuklarının aileleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.  Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada çocukları ve aileleri kutladı. Uysal, şöyle konuştu:

“Muratpaşa’mızda büyük bir dayanışma duygusu içinde yaşıyoruz. İnsanlarımız, çocuklarımız güçlük çekmesin, yalnız kalmasın, dayanışma, yardımlaşma eksikliği yaşamasın diye büyük bir gayretin içindeyiz. Bütün hizmetlere 444 80 07 Turunç Masa çağrı merkezinden eşit bir şekilde, torpilsiz ulaşıyoruz. Muratpaşa’da en büyük torpil Muratpaşa’nın bir komşusu ve bir sakini olmaktır. Bu her şey için yeterli.”

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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