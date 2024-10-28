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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Gelecek bizimdir''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Gelecek bizimdir''
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet coşkusunun onu aşındırmak isteyenlere rağmen hiç bitmeyeceğini belirterek, ''Bu engin mücadele, sonsuz mücadele hiç bitmedi. Bitmeyecek. Gelecek bizimdir. Gelecek, Cumhuriyeti kuranların, kurtaranların ve çocuklarımızın ortak geleceğine inananlarındır'' dedi.

Antalya’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Muratpaşa Belediyesi’yle başladı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen kutlamalarda Ceylan Ertem sahne aldı. Kent meydanı, kutlamalarda birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. 7’den 70’e Antalyalılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Ertem’in şarkılarına eşlik etti.

‘BİZİM CUMHURİYETİMİZ’

Belediye Başkanı Uysal ise kutlamalara eşi Ümran Uysal’la katıldı. Başkan Uysal, konser öncesi yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanını asla sıradan bir ‘cumhuriyet’ ilanı olmadığını söyledi. Başkan Uysal, “Bizim cumhuriyetimiz, maalesef cahiliye cenderesini kıramayan birçok doğu milletinin arasında bir yıldız gibi parlayan bir cumhuriyettir” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönüşen ve devleşen bir liderin, onun takipçilerinin cumhuriyeti olduğunun altını çizen Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim Cumhuriyetimiz 600 yıl farklı kıtalarda hüküm sürdükten sonra, çağa uyum sağlayamayan yöneticilerin de etkisiyle batmış, bitmiş, güçsüzleşmiş, işgale uğramış bir imparatorluğun kalanları üzerinden toprağa tutunan, 500 yaşadığı Balkanlardan 34 yılda atıldıktan, sürüldükten sonra Anadolu'ya tırnaklarını geçiren insan topluluklarının hep birlikte, her türlü farkı aşarak bir ulus, bir millet oluşturmasının hikayesini gerçekleştirenlerin cumhuriyetidir. Bizim Cumhuriyetimiz yüzyıllarca kendi hazırladığı sofralara oturamayan Anadolu kadınının ‘Ben eşit bir insanım’ diye haykırdığı cumhuriyettir. Yüzyılların köhnemiş hurafelerden bıkıp usanıp özgür düşünceye dayalı bir geleceği kurmak isteyenlerin cumhuriyetidir.”

AYDINLIK GELECEK

Başkan Uysal, bugünse Türkiye Cumhuriyeti’nin üretmek isteyenlerin, üreten ve ürettiğini tüketen olmak isteyenlerin, kendi sınırlarında kaç misafir ağırlayacağını, uluslararası hukuk çerçevesinde, karar verme gücü olduğuna inananların, tüm tarım topraklarının eksilmesine ve bütün okullarının birer buluş, ilim irfan ve geleceği tesis etme yuvasına dönüştürülmesine inananların cumhuriyeti olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Bizim Cumhuriyetimiz, Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den Van'a, Muğla'dan Artvin'e Türk milletinin bütün olanaklarıyla ‘Çocuklarımızın geleceğini, hep birlikte Türkiye'mizin aydınlık geleceğini kurtarmakta kararlıyız’ diyenlerin cumhuriyetidir” şeklinde konuştu.

‘BU COŞKU HİÇ BİTMEYECEK’

Başkan Uysal, Cumhuriyet coşkusunun, onu aşındırmak isteyenlere, Türkiye sınırlarını göçmen ayrıştırma merkezine dönüştürmek isteyenlere, toplumun üçte ikisinin gıda alırken zorlandığını ifade ettiği bir ekonomiyi, ‘Adalet yok’ diyenlerin oranının yüzde 75’i bulduğu bir adalet sistemi üretenlere rağmen hiç bitmeyeceğini söyledi. Uysal, “Bu engin mücadele, sonsuz mücadele hiç bitmedi. Bitmeyecek. Gelecek bizimdir. Gelecek Cumhuriyeti kuranların, kurtaranların ve çocuklarımızın ortak geleceğine inananlarındır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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