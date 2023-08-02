Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Gençler değiştirebilir''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun (AGP) 2023 - Türkiye 4. Ulusal Konferansı açılışında “‘Yeşile Dönmek’ acilen süslü bir hobi olmanın ötesine geçmelidir. Durumu sadece gençler değiştirebilir, bu nedenle hepinizi bu konuda dayanışmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Avrupa’da gençler arasında siyasi tartışma, kültürlerarası karşılaşmalar, vatandaşlık eğitimi, fikir alışverişi gibi çalışmalar yürüten ve 40 ülkeden binlerce gönüllüsü bulunan Avrupa Gençlik Parlamentosu, 2023 - Türkiye 4. Ulusal Konferansı’nı Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde topladı. 4 Ağustos’ta sona erecek konferans, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) gerçekleştiriliyor.

Konferansa Hollanda’dan Gürcistan’a Avrupa’nın dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden 16-25 yaş arasında 100’e yakın lise ve üniversite öğrencisi katılıyor. Ana temasını “Eşitlik ve Adaleti Savunma” oluşturan konferansın açılışında Başkan Uysal’la birlikte Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Martin Tscherner de yer aldı.

Başkan Uysal, açılış konuşmasında, yakın bir zaman sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncünü yılını kutlayacaklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin özü demokrasi, adalet, kadın-erkek eşitliği, bağımsız yargı, hoşgörü, insan hakları ve dayanışmadır. Avrupa Birliği bu temel değerler üzerine kurulmuştur. Muratpaşa'da her gün Avrupa Birliği'nin bu temel değerlerini yaşatmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa’nn, modern, güvenli, hoşgörülü, renkli ve dinamik bir kentte yaşamanın örneği olduğunu dile getiren Başkan Uysal, ilçede çağdaş, demokratik, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hizmet ettiklerini söyledi. Muratpaşa'da inşa edilen bu değerlerin Türkiye'nin de değerleri olacağına inandığını aktaran Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ancak bugün harekete geçilmesi gereken daha da önemli konular var. Bu adımlar siz gençler tarafından atılmalıdır. Bugün insanlık üzerinde yaşadığı gezegeni öldürüyor ve kendilerini gezegenin sahibi olarak görüyorlar. Bunu durdurmamız gerekiyor, aksi takdirde sizin ya da çocuklarınızın yaşayacak bir yeri olmayacak. ‘Yeşile Dönmek’ acilen süslü bir hobi olmanın ötesine geçmelidir. Durumu sadece gençler değiştirebilir, bu nedenle hepinizi bu konuda dayanışmaya davet ediyorum.”