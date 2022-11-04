Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal gençlere seslendi: ‘Sizin kuşağınız bunları değiştirecek’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yaratıcı Düşünce Topluluğu’yla buluşmasında “Ama Türkiye kendi potansiyelini yönetmesi gerekirken yönetmeyen, bir ülke aline geldi. Umarım sizin kuşağınız bunları değiştirecek, önümüzdeki süreçti birileri bunları değiştirecek” diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yaratıcı Düşünce Topluluğu’yla buluşmasında “Ama Türkiye kendi potansiyelini yönetmesi gerekirken yönetmeyen, bir ülke aline geldi. Umarım sizin kuşağınız bunları değiştirecek, önümüzdeki süreçti birileri bunları değiştirecek” diye konuştu.

Başkan Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de AÜ Yaratıcı Düşünce Topluluğu üyesi öğrencilerle bir araya geldi. Uysal’ın gençlerle buluşmasında Muratpaşa Belediyesi’nin çalışmalarından gençlerin nasıl bir Türkiye’de yaşamak istediğine birçok konu konuşuldu.

Başkan Uysal, üretim ve demokrasinin birlikte var olması gerektiğini söyledi. Bunun aynı zamanda bir kültür olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Ama Türkiye kendi potansiyelini yönetmesi gerekirken yönetmeyen, maalesef kendi iç çatışmaları içinde yok eden bir ülke haline geldi. Umarım sizin kuşağınız bunları değiştirecek, önümüzdeki süreçte birileri bunları değiştirecek” diye konuştu.

Topluluk üyesi öğrencilerden İrem Çobanoğlu da üniversiteye geldiği ilk yıl Muratpaşa Belediyesi’nin yurdunda kaldığını söyledi. Çobanoğlu “Devlet yurdu çıkmamışken ve özel yurtlar çok pahalıyken Muratpaşa Belediyesi’nin yurdu bana kucak açtı. O yurtta kaldığım için eğitim ve öğretim hayatıma devam edebildim” diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren buluşmanın ardından Başkan Uysal, AÜ Yaratıcı Düşünce Topluluğu üyesi gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.