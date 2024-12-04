  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Hanlar, hamamlar, saraylarda yaşamak marifet değil''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Hanlar, hamamlar, saraylarda yaşamak marifet değil''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Hanlar, hamamlar, saraylarda yaşamak marifet değil''
Güncelleme:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sivil toplum kuruluşları buluşmasında ''Devletimiz, toplumumuz öncelikle en çok dayanışmaya ihtiyacı olan kesimlerin durumuna göre kendisini yapılandırmalı. Bu bir devlet politikası olmalı. Bu bir toplum politikası olmalı. Bu topyekün bir kültür olmalı'' diye konuştu.

Başkan Uysal, aralarında Türkiye Sakatlar Derneği, Aktif Engelliler Derneği, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği’nin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarıyla Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de bir araya geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gün dolayısıyla gerçekleşen buluşmada Başkan Uysal, “Toplumların, devletlerin ve insanların kalitesini dayanışmaya en çok ihtiyacı olan kesimlerin yaşam seviyesi ifade eder” dedi.

Devletin, toplumun buna göre yapılanması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bu bir devlet politikası olmalı. Bu bir toplum politikası olmalı. Bu topyekün bir kültür olmalı. Devlet ve toplum yapılanmasını kurgularken en çok kırılgan, en çok dayanışılması gereken kesimlere göre yapılandırması gerekir. Hanlar, hamamlar, saraylarda yaşamak marifet değil. Toplumun bütün kesimlerini toparlayıp makul insani koşullarda yaşayabilmek marifet. Bunu bütün Türkiye'yle paylaşmamız lazım. Bugün, yarın, geçmiş ve gelecekte dünyanın bütün coğrafyalarında bunun böyle olması lazım. Muratpaşa Belediyemizde sizler sayesinde hep beraber dayanışma içinde, eldeki yasal olanaklar, mali olanaklar, fiziksel olanaklar nispetinde buna doğru yol almaya gayret ediyoruz. Bunu başardık demek çok iddialı bir şey olur. Ama bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık diyebilirim.”

ÖZEL ÇOCUKLAR TENEFFÜSPARK’TA

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel çocukları ve ailelerini Teneffüs Park’ta ağırladı. Çocuklar, palyaço eşliğinde dans etti, kukla yaparak el becerilerini geliştirdi ve gün boyu parkta yer alan onlarca oyun ve yarışmayla keyifli anlar geçirdi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor Korkutan depremin ardından korkutan uyarı: ''Gerilim artıyor, 7 büyüklüğünde deprem olabilir'' Korkutan depremin ardından korkutan uyarı: ''Gerilim artıyor, 7 büyüklüğünde deprem olabilir'' Türkiye'deki Suriyeliler akın akın gidiyor Türkiye'deki Suriyeliler akın akın gidiyor Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Tavuk hırsızına suçüstü: Hırsız tilkiyi elleriyle yakaladı Tavuk hırsızına suçüstü: Hırsız tilkiyi elleriyle yakaladı Mahfi Eğilmez'den Dolar kuru ve kripto paralar için dikkat çeken açıklama Mahfi Eğilmez'den Dolar kuru ve kripto paralar için dikkat çeken açıklama Sokak köpeğinin kendini besleyen esnafa yaptığına inanamayacaksınız! Sokak köpeğinin kendini besleyen esnafa yaptığına inanamayacaksınız! Bülent Arınç'tan çok konuşulacak ''Erdoğan'a protesto'' açıklaması Bülent Arınç'tan çok konuşulacak ''Erdoğan'a protesto'' açıklaması 20 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gün hapis cezası... 20 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gün hapis cezası... Orman atıklarından üretip 20'den fazla ülkeye ihraç ediyorlar Orman atıklarından üretip 20'den fazla ülkeye ihraç ediyorlar
Vatandaşlar çakmağı çakar çakmaz sudan alevler yükseldi! Vatandaşlar çakmağı çakar çakmaz sudan alevler yükseldi! Fulya Öztürk'e çok sert tepki: ''Bu ne aymazlıktır ?'' Fulya Öztürk'e çok sert tepki: ''Bu ne aymazlıktır ?'' Aslışah Alkoçlar'ın buz gibi kış gününde bikinili ''karın kası'' şovu olay oldu Aslışah Alkoçlar'ın buz gibi kış gününde bikinili ''karın kası'' şovu olay oldu Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru bilen ünlü medyumdan ''yok artık'' dedirten 2025 kehaneti Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru bilen ünlü medyumdan ''yok artık'' dedirten 2025 kehaneti ÖTV muafiyetli araç satışında değişikliğe gidildi ÖTV muafiyetli araç satışında değişikliğe gidildi Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satıyordu; mahkeme kararını verdi Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satıyordu; mahkeme kararını verdi Özel sağlık merkezinde sünnet skandalı: Çocuğun penisi morarınca kaçtı Özel sağlık merkezinde sünnet skandalı: Çocuğun penisi morarınca kaçtı Eli kanlı katillerin kilometrelerce uzunluğundaki ''köstebek yuvaları''na girildi! Eli kanlı katillerin kilometrelerce uzunluğundaki ''köstebek yuvaları''na girildi! Aralık ayında emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu Aralık ayında emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu 2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek 2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek