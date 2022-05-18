Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Her gün 19 Mayıs her yer Samsun olsun''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Bugün de şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun yeni 19 Mayıslara çok ihtiyacımız var. Her gün 19 Mayıs her yer Samsun olsun” ifadelerine yer verdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919’da umutsuzluğun ortasında bir güneş açtı. Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan süreç 9 Eylül 1922’de sonuçlandı ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Bugün de şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun yeni 19 Mayıslara çok ihtiyacımız var. Her gün 19 Mayıs her yer Samsun olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun.”

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar, 09.45’te saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak. Törenin ardından Sağlıklı Muratpaşa Hareketi kapsamında yüzlerce kişi, kent meydanında, belediyesinin spor eğitmenleriyle sabah sporu yapacak. Saat 16.00’da ‘All Star Basketbol Şenliği’ başlayacak. 16 – 21 yaş arası gençler, 3 kişilik takımlarıyla sürpriz hediyelerin verileceği turnuvada mücadele edecek. Şenlikte turnuvanın yanı sıra smaç, 3’lük ve yetenek yarışması da gerçekleştirilecek.