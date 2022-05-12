Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''İhtiyacımız planlama''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın gastronomi destinasyonu olması için gerekli stratejiler çalıştayında, “Kentimiz için gastronomi alanında ihtiyacımız olan kapsamlı, toplam gastronomi gelişim projesi hazırlamak” dedi.

Başkan Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) tarafından Akra Barut Otel’de düzenlenen Antalya’nın gastronomi destinasyonu olması için gerekli stratejiler çalıştayına katıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, ATSO Başkanı Davut Çetin’in de katıldığı çalıştayda Başkan Uysal, ‘Yerel Yönetimlerin Antalya Gastronomisine Bakış Açıları ve Katkıları’ başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Oturumun moderatörlüğünü kent kültür ve gastronomi yazarı Emin Altıner’in yaparken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de aynı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

PARÇA ÇORBASI İÇİN TESCİL

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri birçok etkinlikte gastronominin bir başlık olarak yer aldığını söyledi. 29 Mayıs – 5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 6’ncı Yöreler Renkler Festivali’nin gastronomi ağırlıklı olduğunu, Kaleiçi Old Town Festivali içinde gastronominin önemli bir yer tuttuğunu aktaran Başkan Uysal, bu çerçevede Antalya usulü paça çorbası için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusunda bulunduklarını söyledi.

SAHİCİLİK VURGUSU

Başvurunun kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini aktaran Başkan Uysal, “Ancak gastronomi alanında ihtiyacımız olan kapsamlı, toplam gastronomi gelişim projesi hazırlamak” dedi. Hazırlanacak projenin de uygulanabilir olması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, bunun sadece turist çekmek ya da kısa sürede daha fazla para kazanmak gibi beklentilerle değil “Bu şehrin gastronomisi nedir?” sorusu etrafında şekillenmesi gerektiğine dikkat çekti.

‘BİZ HAZIRIZ’

“Biz kendimiz bunu tamamladığımızda, kendimiz için yaptığımızda başkalarının da dikkatini çekecek” diyen Uysal, eser ortaya çıkınca seyahat acentelerinin, turizmcilerin bunu işe dönüştürmek isteyeceğinin altını çizdi. Ama şu aşamada öncelikli olanının işin kendisini bir inşa etmek olduğunu belirten Başkan Uysal, “Uygulamada bize ne düşürse katkı sağlamaya hazırız. Yerel yönetimler zaten şehrin emrindedir” dedi.

Oturumun ardından AGYİD Başkanı Zeki Özen, Başkan Uysal’a plaket takdim etti.