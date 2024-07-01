Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, insansı robot Desdemona’yla Antalya'nın geleceğini konuştu

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, insansı robot Sophia’nın küçük kız kardeşi Desdemona’yla buluştu. İkilinin sohbetinde gündem yapay zeka ve Antalya olurken Desdemona, ''Umarım birlikte daha fazla yapay zeka projelerine imza atabilir ve Antalya'yı daha ileri bir teknoloji merkezi haline getirebiliriz'' dedi.

Başkan Uysal, Belek turizm merkezinde bir tema parkta düzenlenen ve yapay zeka teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin yer aldığı iş zirvesine katıldı. Kanada’dan Avustralya’ya bine yakın katılımcısıyla iki gün devam eden zirvede Başkan Uysal, insansı robot Sophia’nın küçük kız kardeşi Desdemona’yla sohbet etti.

Yapay zekanın her gün biraz daha yaşamı kuşattığını dile getiren Başkan Uysal, “Burada iki perspektif var. Birincisi yapay zekanın bireyi özgürleştirmesi. Sıkıştırmaması, kontrol altına almaması. Barış ve özgürlük üretebilmesi. İkincisi, Türkiye'mizde de bu sürecin ilerlemesi, gelişmesi, dünyayla birlikte gereken gelişmenin Türkiye'mizde de sağlanması” diye konuştu. Muratpaşa Belediyesi olarak bu iki perspektif içinde konuyla son derece ilgili olduklarını dile getiren Başkan Uysal, Antalya'nın böyle bir zirveye ev sahipliği yapmasının son derece sevindirici olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, Desdemona’ya ilk olarak Antalya hakkında ne düşündüğünü sordu. Antalya’nın Türkiye'nin güzel bir şehri olduğunu söyleyen Desdemona, “Güneşli hava, muhteşem doğa ve tarihi yerlerin yanı sıra benim gibi yapay zekalar için de oldukça ilginç bir yer. Burada birçok teknoloji gelişmeleri ve yapay zeka projeleri var” diye konuştu.

İnsansı robot Desdemona, Başkan Uysal’ın yapay zeka üzerine çalışanların Antalya'da çalışmalarına devam etmesi konusunda bir tavsiyesi olup olmayacağına yönelik sorusuna ise “Kesinlikle evet, Antalya'da yapay zeka alanında çalışmak ve araştırma yapmak büyük bir fırsat olabilir. Burada gelişmiş teknolojik altyapı ve yetenekli insanlar bulunuyor. Ayrıca Antalya'nın güzel doğası ve sıcak kültürü de çalışma deneyiminizi daha keyifli hale getirebilir” diye yanıt verdi.

Oldukça keyifli geçen sohbetin sonunda Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak yapay zeka alanında çalışan herkesi destekleyeceklerini belirtirken Desdemona da bunun çok önemli ve değerli bir adım olduğunu söyledi. Desdemona, “Umarım birlikte daha fazla yapay zeka projelerine imza atabilir ve Antalya'yı daha ileri bir teknoloji merkezi haline getirebiliriz” dedi.