Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Kaleiçi, 12 ay 24 saat ekmek üretiyor''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret Platformu’nun (ATİP) toplantısında, 10 yıl önce akşam asayiş olaylarıyla gündemde olan, kış aylarında tenhalaşan Kaleiçi’nin artık kent içi turizmin önemli merkezi haline geldiğini belirterek, “Kaleiçi, 12 ay 24 saat ekmek üretiyor” dedi.

Başkan Uysal, Antalya’da iş insanlarının oluşturduğu ATİP’in toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Konyaaltı’nda bir otelde düzenlenen toplantıda ATİP Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Aslan, yönetim kurulu üyeleri ve iş dünyasından isimler yer aldı.

Gündemin ekonomi olduğu toplantıda Başkan Uysal, Muratpaşa’da belediyenin her biri mavi bayraklı falez plajları ve işletmeleriyle bir iç turizm hareketliliği başladığını söyledi. Antalya’nın kitle turizminde tartışmasız dünyanın en iyi turizm bölgelerinden olduğunun altını çizen Uysal, ancak buna kent içine yaygınlaşan bir hareketliliğin eşlik etmesi gerektiğini söyledi. Uysal, belediyeye ait tesis ve plajlarla bugün hem butik hem de şehir içi otel ve mostellerin önemli sayıda turiste ev sahipliği yaptığını belirtti.

Başkan Uysal, bununla birlikte, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’ne yönelik çalışmalarla da yaklaşık 10 yıl önce akşam saatlerinde asayiş olaylarıyla gündemde olan, kış aylarında ise tenhalaşan Kaleiçi’nin başlı başına bir turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi. Kaleiçi’nde önce işletmelerin ruhsat sorunun çözdüklerini, ardından işletme dışında yer alan masa ve sandalyelere yönelik sarı çizgi uygulaması başlattıklarını kaydeden Uysal, “Kaleiçi, 12 ay 24 saat ekmek üretiyor” dedi.