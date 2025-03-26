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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal Kırcamililere müjdeyi verdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal Kırcamililere müjdeyi verdi
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami Çiviler Camii yanında düzenlenen iftarda ''Kırcami’de imar çapımızı, inşaat ruhsatımızı alabilir duruma geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce inşaat ruhsatlarını alın. Bir an önce inşaatlara başlayın'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayına özel geleneksel iftar programları binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi haline gelen iftar sofralarının bu kez adresi, 40 yılı aşkın süredir imar sorunu yaşayan Kırcami mahalleleri oldu.

Çiviler Camii yanına kurulan iftar sofrası, 2 binin üzerinde kent sakinini ağırladı. İftarda Başkan Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.

İftarın ardından konuşan Başkan Uysal, Kırcamililere inşaat ruhsatlarını alabileceklerini duyurdu. Uysal, şunları söyledi:
"11 sene önce aday olduğumda, ‘Hiç şüpheniz olmasın ki Kırcami imar planını çıkarabilmek için elimden gelenin en azamisini, gecemi gündüzüme katarak yapacağım’ diye bunun sözünü sizlere vermiştim. Vatandaş lehine, Kırcami imar planımızı çıkarabilmek için her saniyeyi kullandım. Her saniyenin kıymetini bildim. Hep sözüm aklıma geldi. İki kez tapu dağıttık. İkisini de değişik gerekçeler ve değişik bahanelerle mahkemelerden iptal ettirenler oldu. Ama bugün itibariyle biz Kırcami’de imar çapımızı, inşaat ruhsatımızı alabilir duruma geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Çocuklarımıza hayırlı bir gelecek tesis etmekte kullanılsın. Antalya’mızın önü açılıyor. Burada imarsız olmasından dolayı ortaya çıkan hizmet sıkıntıları artık ortadan kalkacak. Bir an önce inşaat ruhsatlarını alın. Bir an önce inşaatlara başlayın."

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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