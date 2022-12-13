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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Mehmetçiğe omuz verdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Mehmetçiğe omuz verdi
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adeta bir çamur deryasına dönen Kumluca’da, temizlik çalışmalarına katılan Mehmetçiğe omuz verdi. Askerlerin selden zarar gören bir esnafın dükkanı boşalttığını gören Uysal, eşyaların taşınmasına yardım etti.

Geceyi sel felaketinin yaşandığı Kumluca’da geçiren Başkan Uysal, günün ilk saatleriyle birlikte ilçede
inceleme ve ziyaretlerine devam etti. Esnafa ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan
Uysal, 108 personel ve aralarında iş makinelerinin de bulunduğu çok sayıda araçtan oluşan Muratpaşa
Belediyesi ekiplerinin AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kuruluşlarla koordineli şekilde sürdürdüğü
çalışmaları da inceledi. İncelemeleri sırasında askerlerin selden zarar gören bir esnafın dükkanı
boşaltmasıyla karşılaşan Başkan Uysal, Mehmetçiğe yardım etti.

Başkan Uysal, ayrıca bölgede temaslarını ve incelemelerini sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcıları
Seyit Torun, Ali Öztunç CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal’a da eşlik etti. Zarar gören
seralarda incelemelerde bulunan heyet, selin etkilediği Finike’de de Belediye Başkanı Mustafa
Geyikçi’yi de makamında ziyaret etti.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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