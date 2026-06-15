Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal MURGEM mezunlarıyla bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yüzde 95’lik başarı oranına ulaşan üniversiteye hazırlık merkezi MURGEM’in mezun öğrencileriyle Engelsiz Kafe’de düzenlenen mezun buluşmasında bir araya geldi.

Antalya’nın Kızılsaray Mahallesi’nde 11 yıldır gençlere ücretsiz üniversiteye hazırlık desteği sunan MURGEM, bugüne kadar çok sayıda öğrencinin üniversite hayaline ulaşmasını sağladı. Farklı yıllarda mezun olan ve Türkiye’nin birçok ilindeki nitelikli üniversite ve bölümlere yerleşen MURGEM’liler, Engelsiz Kafe’de düzenlenen mezun buluşmasında bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Uysal’ın yanı sıra MURGEM’in eğitmen kadrosu da katıldı.

Gençlerle bir araya gelen Başkan Uysal, değişen dünya düzeninde eğitimin de dönüşüm geçirdiğini belirterek, bilgiye erişim ve doğru analiz becerilerinin her geçen gün daha fazla önem kazandığını dile getirdi.

“KURU BİLGİ ARTIK İŞ YAPMIYOR”

Bugün dünyada eğitimin bambaşka bir noktaya geldiğini ve bilginin her yıl katlanarak arttığını belirten Başkan Uysal, eğitim sistemlerinin de yeni ihtiyaçlara göre şekillenmesi gerektiğini ifade ederken şunları söyledi:

“Artık bilgiye ulaşmayı öğretmek, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebilmek, dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı, yapay zeka okuryazarlığı, veri analizi ve veri madenciliği çok önemli bir hale geldi.”

Başkan Uysal ayrıca günümüzde birçok konunun farklı disiplinlerin ortak çalışmasını gerektirdiğini belirtti. “Kuru bilgi iş yapmıyor. Analitik ve çözümcü bakmanız, paradigma oluşturabilecek bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Yeni çağda eğitimimizin eleştirel düşünen, sorun çözücü ve kriz yönetebilen bireyler yetiştirmesi gerekiyor” diye konuştu.

Yabancı dil ve yazılım bilgisinin önemine de değinen Başkan Uysal, dünya üzerinde bilgiye erişebilmek için dil öğrenmenin hala önemli bir avantaj olduğunu hatırlattı.

“SANAT VE SPOR ARTIK SAĞLIK ŞARTI”

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Uysal, sanat ve sporun gençlerin yaşamında vazgeçilmez bir yere sahip olması gerektiğini ifade ederek, “Sanat ve spor önceleri bir hobiyken artık sağlık şartı olma vasfı daha da yükseliyor. Günümüzde insanların vaktinin büyük bir kısmı ekran karşısında geçiyor. Sanat ve sporla ilgilenmediği takdirde de sağlık sorunları ile karşı karşıya kalıyor” diye konuştu.

MURGEM mezunlarını geleceğin temsilcileri olarak gördüğünü ifade eden Başkan Uysal, gençlerin çağın gerektirdiği donanımlarla yetişmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“HEM EĞİTİM HEM REHBERLİK DESTEĞİ ALDIK”

MURGEM’in 2018 mezunlarından mimar Eray Varol, “Gelecek kaygısı yaşadığımız, kararsız ve stresli olduğumuz bir dönemde MURGEM’den hem eğitim hem de rehberlik anlamında büyük destek aldık. Hocalarımızla kurduğumuz bağlar çok güçlüydü. Aradan yıllar geçmesine rağmen bugün yeniden bir araya gelmek çok değerli. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idari kadroya ve belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MURGEM’in 2019 mezunlarından Nazlı Çalışkan ise, ücretsiz eğitim imkanının öğrenciler için büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Bu fırsatı sağlayan MURGEM’e ve emeği geçen herkese teşekkür eden Çalışkan, “Üniversite sınavına hazırlık uzun ve yoğun bir süreç. MURGEM’in ücretsiz olması sayesinde maddi kaygı yaşamadan tamamen sınavımıza odaklanabildik. Öğretmenlerimiz çok donanımlıydı ve her zaman yanımızda oldular” diye konuştu.