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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Özgür ve umut dolu yarınlara birlikte kavuşacağız''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Özgür ve umut dolu yarınlara birlikte kavuşacağız''
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma töreninde ''Bu toplumun ihtiyacı olan günlere inşallah hep birlikte mücadele ederek kavuşacağız'' dedi.

Başkan Uysal, 30 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı tatili öncesi son iş gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Belediye meclis üyelerini de katıldığı bayramlaşmanın ilk adresi Fen İşleri Müdürlüğü oldu. Buradaki bayramlaşmaya Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler müdürlükleri çalışanları katıldı.

Uysal, ardından belediyenin ana hizmet binasında düzenlenen ikinci törene katıldı. Uysal, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekti, toplumun özgürlük, güvenlik ve öngörülebilir bir gelecek talebinin en temel ihtiyaç olduğunu vurguladı. “İnsan, özgürce konuşabildiği, düşündüğünü ifade edebildiği, plan yapabildiği, önünü görebildiği bir düzende yaşamak ister” diyen Başkan Uysal, mevcut durumda bunun mümkün olmadığını belirtti.

Başkan Uysal, merkeziyetçiliğin her zaman toplumları çıkmaza sürüklediğini ifade ederek, “Merkeziyetçilik eğilimleri dünyanın her yerinde batak demektir. Batak ekonomi demektir. Batak siyasi sistem demektir. Geleceğini göremeyen insanlar demektir. Çocuklarının geleceğini göremeyen insanlar demektir” diye konuştu. Başkan Uysal, “Toplumun ihtiyacı olan günlere inşallah hep birlikte mücadele ederek kavuşacağız” dedi.
Muratpaşa Belediyesi’nin ise özellikle ekonomik kriz ortamında vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirten Uysal, “Biz Muratpaşa'mızda kamu hizmetlerinden belli bir memnuniyeti hep birlikte ayakta tutuyoruz, sizler sayesinde. Türkiye'mizin özel belediyelerinden bir tanesi, bir sosyal denge belediyesi, bir sistem belediyesi, bir bütün vatandaşlara eşit kamu hizmeti servisi belediyesi. Bunun getirdiği bir memnuniyet var” ifadelerini kullandı.

Uysal, konuşmasını “Çok daha özgür, çok daha gülümseyerek, çok daha Türkiye'nin ve çocuklarımızın geleceğine emin bir şekilde bakarak çok daha iyi koşullarda bayram kutlayabilmeyi temenni ediyorum” diyerek tamamladı, belediye çalışanlarının bayramını kutladı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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