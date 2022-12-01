Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Pasaport satma turizm yap''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Polanya’nın Lomza kentinde düzenlenen uluslararası konferansta, Antalya’da kent merkezinde gelişen turizmin mutluluk verici olduğunu belirterek, “Pasaport satma turizm yap” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Polonya’da Lomza Belediyesi, Uluslararası Uygulamalı Bilimler Akademisi ve Polonya Kalkınma Destek Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası konferansa katıldı. Başkan Uysal, konferansta Lomza Belediye Başkanı Mariusz Chrzanowski’nin davetlisi olarak bulundu.

Yerel yönetimler ve iş dünyasını buluşturan konferansta kalkınmada yerel yönetimlerin önemi, yerel düzeyde kamu-özel sektör iş birliği olanakları gibi konuların değerlendirildi. Başkan Uysal, konferans konuşmasında, Antalya ve Muratpaşa’yı tanıttı. Antalya’nın kitle turizminde dünyanın tartışmamız en önemli destinasyonları arasında yer aldığını belirten Başkan Uysal, 15 Kasım itibariyle kente havayoluyla gelen turist sayısının 13 milyonu geçtiğini söyledi.

Başkan Uysal, Polonya’nın Almanya, İngiltere ve Hollanda’yla birlikte Antalya’ya en fazla turist gönderen Avrupa ülkelerinden olduğuna dikkat çekti. Antalya’nın bu yıl özellikle ekim ve kasım aylarında önemli bir turizm hareketliliği yaşadığını belirten Başkan Uysal, “Bunun özellikle şehir merkezli olması sevindirici. Kitle turizminden mutluyduk, şimdi şehir merkezimizde gelişmekte olan turizmden mutluyuz. O nedenle ‘Pasaport satma turizm yap’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Uysal, konferansın yanı sıra çeşitli temaslarda da bulunduğu Polonya’da Lomza Belediye Başkanı Mariusz Chrzanowski’yi de makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, ziyarette Leh Belediye Başkanına Antalyaspor atkısı hediye etti.