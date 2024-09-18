Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Sevgide, saygıda tasarruf yok''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8. Yöreler Renkler Festivali’nin Ege-Marmara gecesinde ekonomik koşullar nedeniyle birçok konuda tasarruf politikasına geçtiklerini söyledi, ''Sevgide, saygıda, kucaklaşmada, buluşmada tasarruf yok'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin, memleket özlemi çekenleri ve doğduğu yer kadar doyduğu yerin de kıymetini bilenleri bir araya getirdiği 8. Yöreler Renkler Festivali, her gün farklı bir bölgenin kültürüyle kent sakinlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalde bu yıl, Antalya’da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de dahil olmak üzere 72 hemşeri, kültür, yardım ve dayanışma derneği yer aldı.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan stantlarda dernekler, yörelerinin lezzetlerini, el sanatlarını ve doğal güzelliklerini tanıttı. Ege-Marmara gecesi Ali Mert Çam konseriyle başladı, Yörük Ozan Aşık Kazanoğlu konseriyle devam etti. Ardından Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ile devem eden gecede Sandıklı Yarenler Grubu da sahne aldı. Gece Tolga Çandar konseriyle sona erdi.

Başkan Uysal geceye eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Sözlerine iktisadi koşullar nedeniyle birçok konuda tasarruf etmek durumunda kaldıklarını söyleyerek başlayan Başkan Uysal şöyle konuştu:

“Festivalde her gün başka bir yöremiz var. Bu harika bir şey. Keşke Türkiye'nin bütün yerleşim birimlerinde bu buluşmalar, bu kaynaşmalar yapılsa. Sadece Türkiye'de de değil, bütün dünyada yapılması gereken şeyler. Ekonomik, iktisadi koşullar nedeniyle birçok çıktıyı tasarruflarla yapıyoruz. Ama asla vazgeçmiyoruz, sevgide, saygıda, kucaklaşmada, buluşmada tasarruf yok. Sevgimiz, saygımız gani, sınırsız. Her birinize ayrı ayrı komşuluğunuz için çok teşekkür ediyorum.”

Gecenin sonunda ise Başkan Uysal, Ege ve Marmara bölgelerini temsil eden dernek başkanlarına plaketlerini takdim etti.