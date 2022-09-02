Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal turizm festivaline katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7’nci IWAB Uluslararası Antalya Turizm Festivali açılışında, “Antalya’mız, uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve onların mirasını sırtında taşıyan dinamik bir kent olarak bütün dünyayı kendine hayran bırakacak güçte, yeterlilikte, yetenektedir. Bu kente çok kıymet vermeliyiz” diye konuştu.

Kadınlar Çiçek Açıyor IWAB Antalya Turizm Festivali’nin 7’ncisi, tarihi binaları kültür ve sanat merkezi olarak kullanılmak üzere Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’ne tahsis edilmesiyle gündeme gelen Antalya Lisesi temasıyla Karaalioğlu Parkı’nda başladı. 15 Eylül’e kadar devam edecek festivalin açılışına Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.

KIYMET VERMELİYİZ

Başkan Ümit Uysal, burada yaptığı konuşmada, Antalya’nın sahip olduğu kültür varlıkları üzerinden dünyayla buluşması gerektiğini söyledi. Başkan Uysal, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyanın en güzel yeridir’ dediği Antalya’mız, uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve onların mirasını sırtında taşıyan dinamik bir kent olarak bütün dünyayı kendine hayran bırakacak güçte, yeterlilikte, yetenektedir” diye konuştu. Bu açıdan Antalya’da tarihi ve doğal güzellikleriyle çok kıymet verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, Antalya Lisesi’nin de bu bütünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

KABUL ETMİYORUZ

Lisenin Kaleiçi’nden, Antalya’dan ve kent tarihinden ayrı düşünülemeyecek bir kültür varlığı olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Antalya Lisesi’nin tarihi binalarının başka bir amaçla tahsisini kabul etmiyoruz. Edemiyoruz. Kusura bakmasınlar. Ve kadınlarımızı kendimize önder yaptık, öyle mücadele ediyoruz. Başarısız olma şansımız var mı? Bence yok” diye konuştu.

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından festival, Antalya Devlet Opera ve Bale sanatçılarının kurduğu Venüs’ün Kadınları grubunun konseriyle sona erdi.