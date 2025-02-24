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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Türkiye CHP çatısı altında birleşecek''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Türkiye CHP çatısı altında birleşecek''
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin yeni üyelerine rozet takma töreninde ''İlk seçimde bütün Türkiye'nin sorumluluğu bizde olacaktır. Türkiye'nin yeniden yüz yıl önceki gibi Kuvayı Milliye çatısı altında birleştiği gibi CHP çatısı altında birleşeceğini görüyorum, hissediyorum'' diye konuştu.

CHP Antalya Muratpaşa ilçe örgütünün yeni üyelerine rozetleri düzenlenen törenle takıldı. Törende Uysal’ın yanı sıra Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, partinin mevcut üyeleri ve yeni üyeleri yer aldı.

“Bizim CHP sevgimiz, Türkiye sevgimizden gelir. İnsan sevgimizden gelir. CHP'li olmak demek Türkiye'yi sevmek demektir. İnsanları sevmek demektir” diyerek sözlerine başlayan Uysal, CHP’nin Edirne’den Hakkari’ye tüm milleti kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

Başkan Uysal, partisinin üretken, planlı kalkınmaya inanan ve hukukun üstünlüğünü savunan bir siyaset anlayışını benimsediğini ifade etti. Uysal, “CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan bu büyük devletin kıymetini bilenlerin partisidir. CHP’li olmak, Türkiye’nin geleceği için sorumluluk hissetmek, çocuklarımızın, toplumumuzun, sınırlarımızın, hakkımızın ve hukukumuzun savunucusu olmaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu, halkın zor şartlar altında yaşadığını belirten Uysal, “İnsanlarımız darda, bunu bazen dile getirirler, bazen içlerine atarlar. Ama hepimiz biliyoruz ki zor zamanlardan geçiyoruz. Bu sıkıntıları paylaşarak, dayanışma içinde Türkiye’yi yükselteceğiz, yücelteceğiz. Gelecek nesillere borcumuz var. Onların haklarını en iyi şekilde savunacağız” şeklinde konuştu.

Uysal, CHP’nin önümüzdeki süreçte Türkiye’nin yönetim sorumluluğunu üstleneceğine inandığını belirterek, şunları söyledi:

“İlk seçimde bütün Türkiye'nin sorumluluğu bizde olacaktır. Temenni ediyorum. Halkımızın bunu talep ettiğini, istediğini biliyorum. Bizler buna hazır olduğumuz sürece bizler bunun hakkını verdiğimiz sürece bütün Türkiye'nin yeniden yüz yıl önceki gibi Kuvayı Milliye çatısı altında birleştiği gibi CHP çatısı altında birleşeceğini görüyorum, hissediyorum.”

Konuşmasını “Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Meclisi” sözleriyle tamamlayan Uysal, CHP’nin iktidara yürüyüşünün kararlılıkla süreceğini vurguladı. Tören, yeni üyelere CHP rozetlerinin takılmasıyla sona erdi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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