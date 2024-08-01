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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Turunç Masa’da telefonları cevapladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Turunç Masa’da telefonları cevapladı
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Ağustos Dünya Empati Günü’nde Turunç Masa çağrı merkezinde telefonun başına geçti, kent sakinlerinden gelen soruları cevapladı, dilek, öneri ve şikayetleri not etti.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, 2017’de ‘ötekileştirmeye karşı bir arada yaşamayı, öfkeye karşı sevgiyi, şiddete karşı barışı’ güçlendirmek için 1 Ağustos’u ‘Dünya Empati Günü’ olarak kutlamaya başladı. Karar, belediye meclisinde oy birliğiyle alınırken Başkan Uysal da 7 yıldır her 1 Ağustos’ta bir belediye çalışanıyla empati kurmak için onunla aynı işi yapmaya başladı.

Uysal, talepleri dinledi

Geçmiş yıllarda sokakları, parkları süpüren, aşevinde yardımcı olan Başkan Uysal, bu kez belediyenin yönetişim ve halkla ilişkiler sistemi Turunç Masa’nın çağrı merkezinde telefonun başına geçti. Haziranda 21 bin 728 telefonun cevaplandığı çağrı merkezinde Başkan Uysal, kent sakinlerini dinledi, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığını sordu.

Dünya çapında kutlanması çağrısını yeniledi

Başkan Uysal, 7 yıldır kutladıkları Dünya Empati Günü’nün dünyada kutlanması için çağrısını yeniledi. Bugünün dünyasında en gerekli olan şeyin zor durumda olan insanlarla empati yapmak olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, sözlerine şöyle devam etti:
“Açlık çekenlerle, kamu hizmetlerine ulaşamayanlarla, savaş mağdurlarıyla, herkesin muhatap olduğu diğer insanlarla empati yapmasına teşvik etmek dünya barışı için, dünya demokrasisi için insanların makul ve barışçı ilişkiler kurabilmeleri için çok değerli, çok kıymetli. Bugün bütün dünyayı, bütün insanları empati yapmaya davet ediyoruz. Başta savaş mağduru Gazze ve Ukrayna’daki insanlar olmak üzere dünyanın her yerindeki savaş mağduru insanlarla empati yapmaya davet ediyoruz. Biz bunu teklif etmeye ve her 1 Ağustos’ta bunu uygulamaya devam edeceğiz. 1 Ağustos Dünya Empati Günü kutlu olsun.”

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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